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Футболисты помогут собрать деньги на лечение пятилетнего мальчика из Еманжелинска

Спорт
Сегодня, 16:34
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Спортсмены Челябинска помогут выздороветь 5-летнему Диме из Еманжелинска. Пятого сентября движение помощи онкобольным детям «Искорка Фонд» при поддержке любительской футбольной сборной «ФИФА» проводит благотворительный турнир по футболу среди корпоративных команд. Собранные средства будут направлены на лечение ребенка.

Впервые, после снятия эпидемиологических ограничений, сотрудники челябинских компаний выйдут на футбольное поле и поборются за право получить главный Кубок благотворительного турнира. Футболисты передадут взносы участников в «Искорка Фонд». Свой вклад в выздоровление онкобольных детей Южного Урала сделают 14 команд.

«Это второй благотворительный турнир по футболу. Мы рады, что эпидемия не смогла прервать эту добрую традицию, и взрослые все же проведут игру, чтобы дети выздоравливали и возвращались из больницы на стадионы, в школы, в детские сады», - говорит капитан команды «ФИФА» Марина Карелина.

В этом году благотворительные взносы спортсменов помогут выздоравливать пятилетнему Диме Соболеву из Еманжелинска. Диме необходим препарат тепадина (ориентировочная стоимость 330 000 рублей) для проведения предтрансплантационной химиотерапии.

«У препарата тепадина закончилась регистрация в России, и сейчас получить его бесплатно невозможно. Ведется процедура получения разрешения о ввозе специально для Димы двух флаконов препарата - оплачен он будет на средства жертвователей», - рассказала руководитель «Искорка Фонд» Татьяна Сачко.

Турнир пройдет 5 сентября, с 09.00 до 16.30, на стадионе имени Колющенко.

Фото: администрация Челябинска

 

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