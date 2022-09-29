Гол «пятой» точкой и долгожданная победа «Трактора»

Челябинский «Трактор» выиграл у китайского «Куньлунь Ред Стар» в домашнем матче. Автором одного из голов, который точно войдет в историю КХЛ, стал Сергей Калинин. Шайба отправилась в ворота соперников после попадания снаряда в «пятую» точку капитана «черно-белых». Там образом Калинин, видимо, отметил свой 550-ый матч в КХЛ.

Челябинский «Трактор» и китайский «Куньлунь» за всю историю КХЛ встречались 18 раз. Челябинцы были сильнее в двенадцати поединках, в том числе выиграв один матч в овертайме и две игры в серии буллитов. В прошедшем сезоне команды провели четыре встречи — во всех победу одержали «черно-белые».

Счет на третьей минуте открыл нападающий «Трактора» Антон Бурдасов. Усилил преимущество «черно-белых» спустя шесть минут Сергей Калинин, отправив шайбу в ворота китайцев «пятой» точкой.

«Да, щипало немного, ну пусть лучше щиплет, зато заброшенная шайба», - пошутил в перерыве между периодами Сергей Калинин.

Кстати, матч против китайского «Куньлунь Ред Стар» стал для Сергея Калинина 550-ым в КХЛ.

За 550 матчей в Лиге Сергей Калинин набрал 184 (83+101) очка, провел 570 силовых приемов и заблокировал 163 броска. В этом сезоне у него в активе 12 матчей, четыре шайбы и три голевые передачи.

«Мы верим в команду, просто подустали болельщики от проигрышей в начале этого сезона. А как Сергей Калинин отметил 550 игру в КХЛ?! Гол-красавец и еще какой оригинальный», - сказала болельщица «Трактора» Алина Быкова.

Одну шайбу в начале второго периода отыграл защитник «Куньлунь Ред Стар» Райан Спроул. Закрепил победу «Трактора» на 54 минуте вторым успешным броском все тот же Антон Бурдасов. 3:1 – победа «Трактора».

«Мы верим в команду, всегда ждем побед. Важно помнить, что настоящий болельщик должен поддерживать хоккеистов не только тогда, когда команда выигрывает, но и когда проигрывает. Если он с командой, когда только все идет хорошо, это сомнительный болельщик», - рассуждают болельщики Алексей и Наталья.

После победы над клубом «Куньлунь Ред Стар» челябинцы занимают восьмое место в Конференции «Восток» и 17-ое место в общем зачете КХЛ.

«При подготовке к матчу сконцентрировались на своих действиях, разобрали прошлый матч, указали на недочеты, которые нужно поправить. Ребята молодцы. Довели игру до победы, взяли нужные два очка. Здорово нас поддерживают болельщики. Спасибо им огромное. Сейчас важно восстановиться и подготовиться к следующему матчу. Нужно разобрать моменты, где и как мы можем сыграть лучше», - сказал после матча главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин.

Впереди матчи с уфимским «Салаватом Юлаевым» (30 сентября) и нижнекамеским «Нефтехимиком» (второго октября). А четвертого октября в гости к челябинцам пожалует магнитогорский «Металлург». Не исключено, что в любом из этих ледовых поединков болельщики увидят приобретенного голкипера Эндрю Хэммонда.