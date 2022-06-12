Губернатор открыл спорткомплекс в Долгодеревенском и сыграл в баскетбол

В День России, 12 июня, в селе Долгодеревенское (Сосновский район, Челябинская область) состоялось торжественное открытие спортивно-оздоровительного комплекса «Олимп». В церемонии принял участие губернатор Алексей Текслер и министр спорта региона Александр Гриб.

Решение о строительстве объекта принял губернатор Алексей Текслер после того, как во время его поездки местные ребята пожаловались на отсутствие в райцентре стадиона.

«Сегодня у нас долгожданное событие: мы открываем в Долгодеревенском замечательный стадион «Олимп». У этого стадиона очень интересная история: несколько лет назад, когда я был здесь, ко мне подошли ребята и обратили внимание, что в таком большом населенном пункте, да и в целом в Сосновском районе, нет большого стадиона. Было принято решение о строительстве, - рассказал Алексей Текслер на церемонии открытия. - Я очень рад, что у нас сегодня в Долгодеревенском открывается такой замечательный спортивный объект, где будут заниматься наши дети, да и взрослое поколение будет сюда приходить. Это будет такая точка притяжения для всего Сосновского района».

Как сообщает пресс-служба главы региона, строительство велось в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области».

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Напомним, что на строительство масштабного спорткомплекса было направлено 84,6 миллиона рублей. Он включает в два футбольных поля, хоккейный корт, беговые дорожки, площадки для занятий легкой атлетикой, стрельбой, городошным спортом, волейболом и баскетболом. Также на территории стадиона планируется начать строительство ФОКа с универсальным залом.

Глава региона не только осмотрел спортивный объект, но и потренировался в баскетбол вместе со спортсменами. Под аплодисменты журналистов и баскетболистов Алексей Текслер забросил мяч в кольцо.

Как сообщили в администрации Сосновского района, после торжественной церемонии открытия комплекса состоялась легкоатлетическая эстафета, затем прошли товарищеские турниры по мини-футболу, волейболу, баскетболу и мастер-класс на площадке для игры в городки.

На новом стадионе прошел матч по футболу «Сборная Сосновского района» - «Сборная Кременкульского сельского поселения», а перерыве – семейная эстафета.

До самого вечера все желающие смогут потренироваться в новом комплексе - пробежать по беговым дорожкам с искусственным покрытием, поучиться играть в городки, сыграть в мини-футбол или волейбол. А любители прогулок на свежем воздухе смогут прогуляться по благоустроенным тропинкам или отдохнуть на скамейках.

Следующим летом спорткомплекс сможет принять областные сельские спортивные игры «Золотой колос».

Алексей Текслер отметил, что развитие спортивной инфраструктуры идет по всему региону. «Занятия спортом очень востребованы среди молодежи, среди старшего поколения. Спортивные объекты важны и необходимы. Без инфраструктуры, конечно, говорить о массовости достаточно сложно. Это важное направление нашей работы, и мы ее будем продолжать», - подчеркнул глава региона.