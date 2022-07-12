Хоккеист Валерий Ничушкин стал долларовым миллионером

Обладатель Кубка Стэнли-2022, челябинец Валерий Ничушкин получил в НХЛ топ-зарплату. После отличного сезона в «Колорадо Эвеланш» российскому форварду предложили контракт в 49 миллионов долларов на восемь лет.

Нынешним летом Ничушкин вместе с командой завоевал самый ценный в мире хоккейный трофей. Силового нападающего-универсала заметили ведущие менеджеры лиги, предложения о переходе посыпались с разных сторон. Но Валерий остался верен «Колорадо», тем более американский клуб сумел составить достойную платёжную ведомость. В первый сезон Ничушкин заработает шесть миллионов долларов, во второй – семь с половиной. Самым «урожайным» будет третий год – 8,4 миллиона. Потом его годовая зарплата пойдёт на понижение – таковы условия контракта.

Валерий Ничушкин – воспитанник челябинского хоккея, в разные годы он выступал за «Челмет», «Белых медведей» и «Трактор», призывался в ряды сборной команды России. По сложившейся традиции, каждый обладатель Кубка Стэнли должен привезти его на родину, чтобы продемонстрировать землякам.