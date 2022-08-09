Исторический музей приглашает челябинцев поразмяться и побоксировать в компании известных спортсменов

Государственный исторический музей Южного Урала собирает всех желающих на открытую тренировку, которая состоится на центральной площадке музея по адресу: Челябинск, улица Труда, 100 в предстоящую субботу, 13-го августа, в десять часов.

Открытая тренировка для любителей активного отдыха и здорового образа жизни пройдет в честь Дня физкультурника, отмечают в Историческом музее. Разминку проведут представители федерации бокса Челябинской области – все желающие смогут не только сделать зарядку под открытым небом, но и попробовать себя в роли боксера.

Вместе с энтузиастами спорта будут тренироваться члены сборной команды Челябинской области по боксу, воспитанники спортивных школ Челябинска, мастера спорта России, победители и призеры всероссийских соревнований Тамерлан Касымов, Ахмед Махмадшоев и другие известные спортсмены.

