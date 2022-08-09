09.08.2022
Исторический музей приглашает челябинцев поразмяться и побоксировать в компании известных спортсменов
09.08.2022
Муниципалитеты Челябинской области начали получать представления прокуратуры из-за некачественной воды
09.08.2022
Прокуратура обжаловала приговор подельнику экс-главы Челябинска
09.08.2022
Три человека пострадали в аварии на трассе «Миасс-Златоуст»
09.08.2022
В Челябинске ищут предпринимательницу, испортившую отпуск сотням человек
09.08.2022
Определен подрядчик, который займется капитальным ремонтом трамвайных путей в Челябинске
Исторический музей приглашает челябинцев поразмяться и побоксировать в компании известных спортсменов
09.08.2022
В Историческом музее в Челябинске представили историю на кончиках пальцев
12.07.2022
Вертеп Исторического музея Южного Урала имел большой успех на этнофестивале «Аркаим»
07.07.2022
В Историческом музее Южного Урала откроется выставка особенных людей
05.07.2022
Пушкинская библиотека приглашает челябинцев на «свадебную» фотовыставку
В Челябинской области отметили казахский национальный праздник «Туган Жер»
08.08.2022
Текслер: Железная дорога особенно сейчас важна для экономики региона
05.08.2022
Главой Челябинска Натальей Котовой занялась прокуратура из-за состояния дороги
04.08.2022
Челябинские чиновники претендуют на Шнобелевскую премию: вдоль трамвайных путей оборудуют прогулочные зоны
03.08.2022
«Войска Дяди Васи» Челябинской области принимают поздравление с Днем ВДВ
02.08.2022