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Киберспорт: победа российской команды и итоги турнира ESL OneLosAngeles 2020

Спорт
Сегодня, 16:46

Победа российской команды Virtus.pro на ESL OneLosAngeles 2020 продолжает приносить титулы игрокам. Так мидерVirtus.pro Владимир «No[o]ne» Миненко стал MVP турнира, за что получит автомобиль Mercedes от компании ESL. Эксперты, которые делают ставки на дота 2, ожидали, что титул достанется именно Миненко. Его игра в гранд-финале против команды OG помогла Virtus.pro одержать победу со счетом 3:2.

Также эксперты продолжают подводить. В частности, отмечается, что команда Virtus.pro пытается играть такими же героями, что и OG, и это очень хорошо удается российской команде. Аналитики убеждены, что стили игры этих коллективов очень похожи.

Тем временем, на рынке киберспортсменов произошли серьезные изменения. К примеру, состав CyberLegacy пополнил Олег «Lasthero-» Демидович. Ранее этот игрок находился в российской команде в качестве стендина, однако теперь получил роль игрока основного состава.Демидович пришел на место Владимира «Chappie» Кузьменко, который покинул CyberLegacy в конце марта. РанееLasthero- игралвсоставекомандMajoriEdutnaMinor, TeamUnique и VegaSquadro.

Коллектив KeenGaming сумел заменить трех игроков после апрельских ивентов. Команду покинули Чжай «Ying» Цзинкай, ТьюСун «AhFu» Чуан и Сяо «Ss» Йиху. На их место руководство KeenGaming решило пригласить троих же новичков. Ими стали Ю FantasyЯджун, «Blood», а такжеЧжуан «xiaofu» Юнфу. Дело в том, что предыдущий состав китайской команды был собран в начале апреля, после чего неудачно выступил на турнире ProfessionalLeagueSeason 1, где занял девятое место. Именно из-за этих результатов в KeenGaming решили сменить состав.

Также стало известно, что в состав Natus Vincere не войдет Данил gpK~ Скутин. Отмечается, что он не ведет переговоров о переходе в украинскую команду. Скутин останется в составе GambitEsports. Эта команда уверена, что мидлейнер продолжит выступать за команду до истечения контракта, что случится в конце 2020 года. Эксперты отмечают, что зарплата киберспортсменов сейчас очень высокая, поэтому в GambitEsportsСкутина все устраивает. Очевидно, что зимой он будет принимать решение по поводу своего будущего.

Пока же известно, что GambitEsports отказалась от участия в WePlay! PushkaLeague. Причиной доя этого отказа послужила пандемия коронавируса. Дело в том, что основной состав GambitEsports не имеет возможности собраться на буткемп, чтобы провесит качественную подготовку к турниру. Поэтому было принято решение не участвовать в WePlay!

Интересно, что ранее GambitEsports не смогла выйти из группы на турнире ESL OneLosAngeles 2020. Эта команда проиграла два матча составам OG и CyberLegacy, после чего лишилась шансов на выход в плй-офф. Именно после этого турнира появилась информация, что капитан Gambit Артем FngБаршак может стать стендиномAlliance, а Никита Daxak Кузьмин на стриме заявил, что gpK~ станет новым игроком состава NAVI.

 

 

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