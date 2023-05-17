17.05.2023
Команда ЧЦЗ стала лидером областной Спартакиады по настольному теннису среди предприятий
17.05.2023
Высокопоставленный южноуральский таможенник подозревается в связях с контрабандистами
17.05.2023
Чурилово совершает дорожный рывок
17.05.2023
Главный режиссер Камерного театра в жюри юбилейного фестиваля театров малых городов России
17.05.2023
Эшшольция зацветет около Публичной библиотеки
17.05.2023
Третий звонок перед «Балетом»: Wink представил финальный трейлер сериала
Команда ЧЦЗ стала лидером областной Спартакиады по настольному теннису среди предприятий
28.04.2023
ЧЦЗ отмечает Всемирный день охраны труда выпуском креативных роликов
26.04.2023
УГМК впервые проведет открытый онлайн-форум о будущем компании
25.04.2023
Команды ЧЦЗ заняли вторые места в многоборье и плавании
13.04.2023
На Челябинском цинковом заводе наградили уполномоченных по охране труда
Челябинская область и Казахстан договорились о расширении сотрудничества
16.05.2023
НМУ и дымка сохранятся в четырех городах Челябинской области по 17 мая
15.05.2023
Челябинская область останется в дымке еще ближайшие 2-3 дня
15.05.2023
Предстоящая неделя в Челябинской области будет теплой и почти без осадков
14.05.2023
Режим «черного неба» сохранится в пяти городах Челябинской области до вечера понедельника
12.05.2023