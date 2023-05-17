Команда ЧЦЗ стала лидером областной Спартакиады по настольному теннису среди предприятий

Команда Челябинского цинкового завода завоевала первое место на областной Спартакиаде по настольному теннису среди предприятий.

Соревнования состоялись 13 мая во дворце спорта ЧЭМК с участием более десяти производственных коллективов со всего региона.

Спортсмены играли пятиматчевые серии до трех побед. Сборная цинкового завода все матчи заканчивала всухую, со счетом 3:0. Фирменные удары игроков ЧЦЗ top spin (закрученный мяч) не оставляли соперникам шансов.

«Наша команда была сильнее во всех аспектах, начиная с уровня подачи, приема мяча и заканчивая степенью веры в себя. Нам подают – мы срезаем, и противник не справляется с вращением, - пояснил капитан команды АО «ЧЦЗ» Валерий Головченко. - Уровень натренированности таков, что мы способны посылать мяч с вращением 30-40 раз подряд. Соперник мог это делать только с каждым шестым мячом».

Несмотря на продолжительный восьмилетний промежуток между Спартакиадами, спортсмены цинкового завода в очередной раз доказали, что они лучшие.