24.06.2021
В Миассе пьяные покатушки с пивом в багажнике закончились трагедией
24.06.2021
Ллегкоатлеты с ограниченными возможностями из Челябинской области завоевали медали чемпионата России
24.06.2021
Арестованы сотрудники ГИБДД, которые выдавали права без сдачи экзаменов
24.06.2021
Исторический музей приглашает на выставку «В гостях у татар»
24.06.2021
В Челябинской области - новый рекорд по ковиду
24.06.2021
Первый замминистра строительства Иван Белавкин останется в СИЗО
Ллегкоатлеты с ограниченными возможностями из Челябинской области завоевали медали чемпионата России
15.03.2021
Челябинские легкоатлеты попали в тройку призеров чемпионата России среди ветеранов
17.02.2021
Южноуралец стал чемпионом России в прыжках с шестом
11.09.2020
Текслер: Нам удалось в достаточно короткий срок организовать и достойно провести чемпионат России
07.10.2019
Челябинец завоевал «серебро» на чемпионате мира по легкой атлетике
Заставят ли студентов и абитуриентов в Челябинской области прививаться от ковида?
23.06.2021
Эксперт: «Островки безопасности» на Комсомольском проспекте появились без проекта
23.06.2021
В Залесье от удара молнии загорелся дом, людей эвакуировали
22.06.2021
Только что уложенный асфальт в центре Челябинска подрядчик переделывает за свой счет
22.06.2021
Челябинск и Магнитогорск чтят память погибших в Великой войне
22.06.2021