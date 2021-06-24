Ллегкоатлеты с ограниченными возможностями из Челябинской области завоевали медали чемпионата России

В столице Чувашии завершился чемпионат России по легкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения. Спортсмены Челябинской области завоевали девять золотых, три серебряных и семь бронзовых наград.

Золото в копилку команды принесли Анна Сапожникова в прыжках в длину, две золотых награды на дистанциях 200 и 400 метров завоевал Алексей Котлов. Алексей Макаров принес весомую высшую награду чемпионата на дистанции 5000 метров. Виктор Тагиров и Мария Абрамова победили в метании копья и толкании ядра соответственно. Ольга Бунина Николаевна внесла свои две золотых награды в актив команды в толкании ядра и метании диска. Дальше всех в стране, в своем классе, метнул копье Леонид Трегубов.