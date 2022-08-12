Магнитогорск с размахом отметит День физкультурника

Магнитогорск (Челябинская область) с размахом отметит День физкультурника.

В канун праздника, 12 августа, ведущая физкультурно-спортивная организация города – спортивный клуб «Металлург-Магнитогорск» - завершит масштабные состязания, проходившие на площадках спортклуба с конца июля. Речь идет о первой в истории Магнитки Спартакиаде молодежных организаций города, в которой приняли участие пять команд, соревновавшихся в семи дисциплинах. Так, сегодня пройдет последний и самый зрелищный этап соревнований – гонка на лодках класса «Дракон». И несмотря на то, что абсолютный победитель Спартакиады уже известен (им досрочно стала команда Союза молодых металлургов ПАО «ММК»), за другие призовые места предстоит нешуточная борьба.

Также сегодня, 12 августа, состоится финал еще одного спортивного конкурса – «Королева Спорта». Эти состязания, проходившие под эгидой фонда «Я – женщина» ПАО «ММК», как и Спартакиада молодежных организаций, были посвящены 90-летию Магнитогорского металлургического комбината. На протяжении двух месяцев уникального спортивного конкурса красоты, девушки зарабатывали командные баллы соревнуясь в хоккее, картинге, боксе, гребле, стрельбе, участвуя в кулинарной и интеллектуальной битвах. И вот в пятницу в парке отдыха «Лукоморье» спортклуба «Металлург-Магнитогорск» яркие, активные и зажигательные участницы проекта на большой площадке под открытым небом порадуют зрителей невероятным финальным спортивным и творческим шоу. Начало финала - в 17 часов 30 минут.

В этот же день, в 17 часов, празднование Дня физкультурника состоится и в экологическом парке Магнитогорска. Главная цель мероприятия – пропаганда здорового образа жизни и приобщение жителей города к систематическим занятиям физической культурой. Для гостей экопарка будут организованы спортивные площадки по различным видам спорта. Среди них - как футбол, шашки, настольный теннис, регби и дартс, так и веселые старты, полоса препятствий и городки.

Помимо этого, в программе мероприятия запланированы показательные выступления воспитанников детских спортивных школ, соревнования по воздушной акробатике и скандинавской ходьбе. Также у всех желающих будет возможность выполнить нормативы ГТО, сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК».

В Магнитке праздник физкультурников всегда был в почете, так как руководство градообразующего предприятия традиционно уделяет большое внимание развитию спорта и физической культуры. Спортклуб Магнитогорского металлургического комбината обладает развитой инфраструктурой спортивных объектов и сооружений, на площадках которых ежегодно проходят различные спортивные праздники и соревнования в зачет летней и зимней спартакиад. В них принимают участие тысячи работников ММК и его дочерних организаций. В 2021 году затраты Группы ММК формирование принципов здорового образа жизни, популяризацию спорта и физкультуры и содержание спортивных объектов, а также поощрение обладателей значков ГТО составили свыше 171 миллиона рублей.

ПАО «ММК» стал одним из первых предприятий в России, которые материально поощряют сотрудников за выполнение нормативов ГТО. Так, если работник Группы ММК завоюет золотой знак, то получит четыре тысячи рублей, серебряный – три тысячи, бронзовый – две. А ещё обладатель золотого знака при выделении путёвок по разнарядке может рассчитывать на дополнительное место в номере в любом из санаториев комбината. Поэтому неудивительно, что команда ММК по ГТО не раз добивалась серьезных успехов на региональном и всероссийском уровне. Последний крупный успех – выступление на всероссийском фестивале ГТО в Верхней Пышме, где команда Челябинской области, представленная спортсменами комбината, одержала победу в командной гонке и заняла третье место в общекомандном зачете.