Магнитогорский «Металлург» признан лучшим клубом Европы

Французский журнал Hockey Archives составил традиционный рейтинг топ-250 европейских хоккейных клубов. По итогам сезона-2021/2022 список лучших возглавил магнитогорский «Металлург» (Челябинская область).

Сразу за ним в топ-рейтинге расположились шведский клуб «Лулео» (второе место) и «Рёгле» из Швейцарии (третья сточка). Обладатель Кубка Гагарина-2022, московский ЦСКА занимает лишь шестую позицию, пропустив вперёд питерских армейцев (четвёртое место). Челябинскому «Трактору» тоже нашлось место в списке ведущих хоккейных клубов Старого Света – у «белых медведей» одиннадцатая строчка.

Рейтинг формируется в зависимости от лиги, в которой выступает клуб, и от результатов, показанных в сезоне-2021/2022. При этом учитывается количество побед в регулярном чемпионате и другие показатели результативности.

Напомним: в этом году в финале Кубка Гагарина КХЛ встречались ЦСКА и «Металлург». Магнитогорские «сталевары» уступили столичным хоккеистам с общим счётом 3-4 в серии до четырёх побед.