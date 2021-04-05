«МЕТРОШКА» возвращается на поле

В 2021 году популярный Фестиваль детского дворового футбола «МЕТРОШКА» (организатор - Русская медная компания, АО «РМК») пройдет в прежнем соревновательном формате – городские турниры, зональные квалификации и Суперкубок.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Департаменте информационной политики и связей с общественностью РМК, в этом году примут участие в большом детском празднике около шести тысяч детей из 36 городов и 12-ти регионов России - Челябинской, Свердловской, Курганской, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Тюменской и Ульяновской областей, Республик Татарстан, Башкортостан и Удмуртия, а также Пермского края.

Ребята в возрасте 10-13 лет могут подать заявку на участие в независимости от того, занимаются они футболом профессионально или же просто гоняют мяч с друзьями во дворе. Все участники традиционно получают в подарок игровую майку.

Все города разделены на шесть дивизионов – «Волга», «Прикамье», «Аркаим», «Край озер», «Разрез» и «Зюраткуль». Победители дивизионов встретятся на Суперкубке в Челябинске в будущем сентябре.

Абсолютные чемпионы фестиваля получают в подарок комплекты профессиональной футбольной экипировки. Традиционной останется и призовая поездка чемпионов в Санкт-Петербург – подарок от генерального партнера «Русской медной компании».

На протяжении шести лет РМК выступает надежным партнером фестиваля «МЕТРОШКА». Именно благодаря поддержке «Русской медной компании» турнир ежегодно расширяет свою географию, включая в программу все новые города и регионы России.

Первые городские турниры этого сезона стартуют уже в 20-х числах апреля. Подробное расписание, а также все новости о фестивале «МЕТРОШКА» можно найти на официальном сайте Метрошка или в группе фестиваля ВКонтакте.

Для справки:

«МЕТРОШКА» - это уникальный детский футбольный праздник с 19-летней историей, который зародился в 2002 году в Челябинской области. Это единственный в России региональный проект детского дворового футбола такого масштаба.

В 2017 году на Суперкубке главным сюрпризом стало появление на стадионе Кубка чемпионата мира по футболу FIFA, в рамках российского тура. С Кубком смогли сфотографироваться все участники финала.

В 2018 году важным событием фестиваля стало приглашение победителя «МЕТРОШКИ-2018» 10-летнего челябинца Влада Савичев в Академию «Зенита». Он прошел двухэтапный отбор в Санкт-Петербурге и был официально приглашен в именитый клуб.

В 2019 году в фестивале приняло участие свыше 5 000 детей. Турнир прошел в 29 городах и девяти регионах страны. Два года подряд (2019 и 2020 годы) фестиваль «МЕТРОШКА» является победителем конкурса Президентских грантов.

В 2020 году из-за сложившейся ситуации с пандемией коронавируса фестиваль «МЕТРОШКА» прошел в безопасном формате мастер-классов с привлечением лучших детских тренеров Уральского региона (Уфа, Екатеринбург, Пермь и Челябинск). Открытые тренировки прошли в 20 городах и шести регионах страны. В них приняли участие свыше двух тысяч детей.