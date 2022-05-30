Миасс примет «Кубок путешественника Федора Конюхова»

В Челябинской области на озере Тургояк состоится всероссийская детская парусная регата – «Кубок путешественника Федора Конюхова»

С шестого по 11 июня 2022 года на озере Тургояк на базе клуба-отеля «Золотой пляж» состоится ежегодная детская парусная регата в классах Оптимист и Кадет – «Кубок путешественника Федора Конюхова».

В этом году это будет юбилейная, десятая, регата. В стартах примут участие около 150 спортсменов из Челябинской, Свердловской, Самарской, Пермской, Омской, Саратовской, Ленинградской, Московской, Ростовской областей, Нижнего Новгорода, Москвы, Сочи, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Таганрога, Удмуртии. Также в этом году регату посетит Федор Конюхов.

«Мы очень рады встречать юных яхтсменов и приятно знать, что проведение регаты «Кубок путешественника Федора Конюхова» на озере Тургояк стало доброй традицией. Традиционно, мы «наполним» дни Регаты мастер-классами, познавательными и развлекательными мероприятиями, проведем встречу детей с Федором Филипповичем. Он сам очень ждет этой встречи – он признается, что дети и их счастливые и полные энтузиазма лица очень вдохновляют на новые свершения», - отметила генеральный директор клуба-отеля «Золотой пляж» Александра Губина.

В прошлом году командный трофей Всероссийской регаты завоевали хозяева состязаний – спортсмены из Миасса. Они впервые взяли «Кубок путешественника Федора Конюхова».