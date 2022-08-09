Молодые металлурги досрочно завоевали чемпионство Спартакиады в честь 90-летия ММК

В Магнитогорске (Челябинская область) близятся к завершению спортивные баталии первой Спартакиады молодежных организаций города. Этот масштабный праздник спорта посвящен 90-летию Магнитогорского металлургического комбината.

Организаторами состязаний выступили ПАО «ММК», Союз молодых металлургов при поддержке частного физкультурно-спортивного учреждения ПАО «ММК» «Спортивный клуб «Металлург-Магнитогорск».

Впервые на старт состязаний вышли пять команд, представляющих различные молодежные организации Магнитки. В их числе - команды магнитогорской городской молодежной общественной организации «Союз молодых металлургов», Общественной молодежной палаты при городском Собрании депутатов, волонтерской организации «Волонтеры Победы», «Молодой Гвардии Единой России», а также движения «Новые люди».

Соревнования стартовали 28 июля на площадках спортивного клуба «Металлург-Магнитогорск», обладающего развитой инфраструктурой спортивных объектов и сооружений. Всего в программе состязаний заявлено семь дисциплин. Сначала команды соревновались в мини-футболе и стритболе (баскетбол 3х3). По итогам двух первых видов спорта лидерство захватила команда Союза молодых металлургов, побеждавшая в каждой зачетной дисциплине. Первыми стали молодые металлурги и в стрельбе из биатлонной мелкокалиберной винтовки, еще более упрочив свое преимущество.

«Но уже соревнования по дартсу, или, проще говоря, метанию дротиков в цель, позволили и другим командам познать вкус победы. В дартсе команда СММ стала лишь третьей, обойти их удалось молодогвардейцам, у них второе место, и сборной Общественной молодежной палаты при МГСд - они первые», - рассказали в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК».

В минувшие выходные состоялись игры в пляжный волейбол и турнир по настольному теннису. В субботу «пляжники» порадовали болельщиков как длительными, качественными розыгрышами, так и разящими ударами сразу после приема. В итоге первое место все-таки досталось команде Союза молодых металлургов. Второе место неожиданно завоевали «Новые люди» - команда, состоящая из самых молодых участников Спартакиады, постепенно улучшает свои турнирные перспективы. Третье место за – за «молодогвардейцами», четвертое заняла команда Молодежной палаты при Магнитогорском городском Собрании депутатов. Замкнули пятерку в соревнованиях по пляжному волейболу «Волонтеры Победы».

В минувшее воскресенье, седьмого августа, состоялся турнир по настольному теннису, победу в котором одержала команда «Новые люди». Молодые металлурги заняли лишь второе место, но и этого им хватило, чтобы досрочно завоевать титул чемпиона первой Спартакиады молодежных организаций Магнитки, став недосягаемыми в общем турнирном зачете. Третье место - у команды Общественной молодежной палаты при МГСд, четвертое и пятое места заняли «Молодая Гвардия Единой России» и «Волонтеры Победы».

Впереди у участников остался лишь один, но зато самый зрелищный вид состязаний вид состязаний – гонки на лодках класса «Дракон», которые пройдут в предстоящую пятницу, 12 августа. Несмотря на досрочное чемпионство команды СММ, интрига сохраняется - в самом разгаре борьба за второе и третье места в общекомандном зачете, которая до предела обострилась после победы «Новых людей» в настольном теннисе. И теперь они, а также Молодежная палата при МГСд и «Молодая Гвардия Единой России» определят тех, кто займет следующие места на пьедестале почета.