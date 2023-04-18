Общество «Динамо» празднует вековой юбилей

Сегодня, 18 апреля 2023 года, исполняется 100 лет со дня образования Общества «Динамо». Оно было создано для того, чтобы сотрудники органов безопасности и правопорядка имели возможность заниматься спортом. Девиз этой физкультурно-спортивной организации - «Сила в движении и единстве!».

История большой и славной динамовской семьи переплетается с историей России. Общество возродило бокс, сыграло значительную роль в становлении, развитии стрелкового спорта и самбо. Именно в «Динамо» появилась спортивная медицина. Спортсмены и тренеры общества героически сражались на фронтах Великой Отечественной войны в составе отдельных мотострелковых бригад особого назначения, вели подрывную и диверсионную работу в тылу врага.

Всему миру известны имена динамовцев – неоднократных чемпионов Олимпийских игр, мира, Европы и страны. Среди них легендарные и прославленные Лев Яшин, Михаил Семичастный, Павел Колчин, Виктор Царев, Галина Горохова, Александра Забелина, Леонид Бартенев, Виталий Давыдов, Михаил Воронин, Александр Мальцев, Валерий Васильев, Людмила Турищева, Вячеслав Веденин, Людмила Пахомова, Александр Горшков. Приумножили славу отечественного спорта Александр Романьков, Анфиса Резцова, Александр Карелин, Светлана Журова, Александр Зубков, Роман Костомаров, Татьяна Навка, Юлия Чепалова, Юрий Борзаковский, Алина Кабаева, Елена Исинбаева, Екатерина Гамова и многие другие.

Приоритетными направлениями работы спортобщества всегда были и остаются воспитание подрастающего поколения и поддержка ветеранов. Из «Юного динамовца» вышел не один выдающийся спортсмен, но главное — из него вышли люди, преданные Родине, с понятием о взаимовыручке и взаимоуважении.