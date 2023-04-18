18.04.2023
В Челябинске в этом году вернут достойный облик трем «подземельям»
18.04.2023
В Челябинской области возбуждено уголовное дело факту отравления подростка вейпом
18.04.2023
Шествия «Бессмертного полка» в привычном формате в 2023 году не будет
18.04.2023
Общество «Динамо» празднует вековой юбилей
18.04.2023
В Челябинской области возбуждено уголовное дело по нарушению прав граждан на водоснабжение
18.04.2023
В Челябинске началась проверка гарантийных участков улично-дорожной сети
Общество «Динамо» празднует вековой юбилей
17.04.2023
Магнитогорск принял Всероссийские соревнования по боксу
07.04.2023
В Челябинске завершился чемпионат ФСБ России по рукопашному бою
04.04.2023
В Челябинске стартовал чемпионат ФСБ России по рукопашному бою
06.12.2019
Волейболистки клуба «Динамо-Метар» стали заложниками конфликта минспорта и директора клуба
Алексей Текслер озвучил предложения по дальнейшему экономическому развитию
17.04.2023
У православных началась Светлая Пасхальная Седмица
17.04.2023
Президент, Патриарх, премьер, губернатор, митрополит и спикер поздравляют южноуральцев
16.04.2023
Православные христиане готовятся встретить Пасху (расписание Богослужений)
15.04.2023
Губернатор призвал южноуральцев быть осторожнее с огнём
14.04.2023