Открытое первенство ГРЦ Макеева: весна - лыжам не помеха

В Миассе (Челябинская область) участники открытого первенства АО «ГРЦ Макеева» по лыжам дали старт ежегодной спартакиаде предприятия.

Соревнования по традиции проходили на базе СШОР №4, с территории которой лыжня сразу уходит в лес. Перед началом забега, а протяженность дистанции составляла 2,4 километра для женщин и 3,6 километра для мужчин, состоялось его торжественное открытие с поднятием флага Государственного ракетного центра, аплодисментами, дружным «ура» и приветственным словом.

Его от имени организаторов первенства - профсоюзной организации и Совета молодых специалистов - держал председатель профкома Сергей Рязанов. Несмотря на пасмурную погоду 11 марта, настроение у всех было хорошим. И хотя лыжня была по-весеннему жесткой и скользкой, все участники успешно прошли трассу. Первыми это сделали женщины.

У представительниц прекрасной половины человечества победила молодость. Лучшее время показала представительница возрастной группы до 30 лет инженер Дарья Бекишова. А в мужском заезде на высоте оказались опыт и мастерство представителей возрастных групп 30−39, 50−59 и 40−49 лет. Эти качества продемонстрировали три Алексея, прибывшие на финиш в первой тройке. Абсолютно лучшее время (9:39) показал Алексей Козлов. Следом за ним дистанцию закончил Алексей Кульбякин, и замкнул тройку лидеров Алексей Антонов.

Достойно на лыжне у мужчин были представлены старшая группа и категория до 30 лет. Первые места в них заняли Анатолий Савков и Алексей Голубев.

Согласно положению о первенстве по лыжам, в общий зачет команд-участниц Спартакиады идут три лучших личных результата у мужчин и один - у женщин, поэтому лыжницы, которых бывает значительно меньше мужчин, всегда на особом счету. Наряду с абсолютным лидером Дарьей Бекишовой заветные очки своим командам принесли Юлия Шичкова, Ирина Казанцева и Ирина Рассказова, занявшие первые места в своих возрастных группах.

Все победители и призеры награждены почетными грамотами, члены профсоюза среди них - денежными призами. За массовость отмечены самые активные отделы.

В ходе спортивной борьбы в рамках Спартакиады ГРЦ-2023, которая будет продолжаться весь год, силами померятся легкоатлеты, теннисисты, бильярдисты, пловцы, любители командных и силовых видов спорта, рассказали в пресс-службе АО «ГРЦ Макеева».