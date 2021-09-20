Победители суперкубка фестиваля «Метрошка» полетят в гости к легендарному «Зениту»

Фестиваль дворового спорта «Метрошка» (партнёр соревнований – АО «РМК») завершил сезон 2021-го года. За победу в финале сражались 32 лучшие детские команды из 11 регионов России: Челябинской, Свердловской, Оренбургской, Курганской, Саратовской, Самарской, Ульяновской, Тюменской областей, республик Башкортостан, Татарстан, Удмуртия.

Призерами «МЕТРОШКИ-2021» в младшей группе стали «Олимп» (Октябрьский) и «Старт-2010» (Красногорский) – у ребят «бронза». Второе место у «Удачи» (Каменск-Уральский). Почетное 1 место – у «Милана» (Аша). В старшей группе диплом за 3-е место получили команда «Шахтер-08» (Коркино) и «ДИФС-2008» (Долгодеревенское). «Серебро» – у «Лады» (Тольятти). Титул чемпионов взяла команда «Лада» (Димитровград).

Абсолютными чемпионами этого года стали команда «Милан» (г. Аша) и команда «Лада» (Димитровград). Именно они - 20 лучших из лучших юных футболистов - стали обладателями заветных кубков, отлитых златоустовскими мастерами и сертификатов на комплекты профессиональной футбольной экипировки. А скоро они отправятся в Санкт-Петербург, в гости к легендарному футбольному клубу «Зенит». Мальчишки получат ценный опыт тренировок и примут участие в мастер-классах. Путевки победителям предоставил генеральный партнер проекта - АО «Русская медная компания». Благодаря поддержке РМК турнир ежегодно расширяет свою географию, включая в программу все новые города и регионы России.

«Нам очень важно приблизить спорт именно к месту проживания наших детишек и сделать его бесплатным. Футбол – это тот вид спорта, который помогает увести наших детей из-за компьютеров. И дать им возможность тренироваться рядом, тренироваться во дворе», - говорит Анна Шабарова, вице-президент РМК по кадровой политике и социальной ответственности.

Победу в поединке в старшей группе одержала «Лада» из Димитровграда. В Финале команда сразилась с «Ладой» из Тольятти. Чемпиона определяли по пенальти – обе команды оказались невероятно сильными.

«Безумно рады, что наша команда выиграла, – комментирует тренер «Лады» Алексей Мастрюков. – Очень понравился и уровень организации фестиваля, все было здорово».

По итогам соревнований наградили и лучших игроков команд. В младшей возрастной группе победителем стал Антон Климов из команды «Милан». Лучший игрок 2021 года среди старших – Никита Королёв из команды «Лада».

Отметим, что фестиваль детского дворового футбола «МЕТРОШКА» проходит при поддержке администрации города Челябинска, Министерства по физической культуре, спорту и туризму Челябинской области, а также при поддержке Губернатора Челябинской области. Также провести Суперкубок-2021 помогли волонтеры из ЮУрГГПУ и УралГУФКа.

Все новости о фестивале «МЕТРОШКА» можно найти на официальном сайте - или в группе ВКонтакте.

Для справки

«МЕТРОШКА» - это уникальный детский футбольный праздник с 19-летней историей, который зародился в 2002 году в Челябинской области. Это единственный в России региональный проект детского дворового футбола такого масштаба.

В 2017 году на Суперкубке главным сюрпризом стало появление на стадионе Кубка чемпионата мира по футболу FIFA, в рамках российского тура. С Кубком смогли сфотографироваться все участники финала.

В 2018 году важным событием фестиваля стало приглашение победителя «МЕТРОШКИ-2018» 10-летнего челябинца Влада Савичев в Академию «Зенита». Он прошел двухэтапный отбор в Санкт-Петербурге и был официально приглашен в именитый клуб.

В 2019 году в фестивале приняло участие свыше пяти тысяч детей. Турнир прошел в 29 городах и девяти регионах страны. Два года подряд (2019, 2020) фестиваль «МЕТРОШКА» является победителем конкурса Президентских грантов.

В мае 2021 года фестиваль «МЕТРОШКА» победил в конкурс «Россия – футбольная страна!» в номинации «Лучший проект в области массового футбола» от РФС. Кроме того, фестиваль «МЕТРОШКА», как победитель номинации «Лучший проект в области массового футбола», будет дополнительно направлен для участия в соответствующей номинации в рамках премии UEFA Grassroots Awards осенью 2021 года.

ФОТО: РМК