Почта возобновила выдачу паспортов болельщика УЕФА

Почта России возобновляет выдачу паспортов болельщика (FAN ID) для российских зрителей матчей УЕФА ЕВРО, которые пройдут в Санкт-Петербурге в 2021 году.

В ходе подготовки к УЕФА ЕВРО почта России будет бесплатно доставлять паспорта болельщиков по России заказной бандеролью первого класса с описью вложения в определенные отделения связи, а в другие страны – заказным регистрируемым мелким пакетом. Почтовое отправление доставляется в индивидуальной упаковке, что гарантирует его безопасность и сохранность.

Напомним, что всем зрителям, подавшим заявку на получение паспорта болельщика до первого октября 2020 года и планирующим посетить матчи УЕФА ЕВРО в Санкт-Петербурге в 2021 году, необходимо получить обновленный паспорт болельщика. Выданные ранее паспорта недействительны. Паспорт болельщика оформляется бесплатно и однократно на все матчи. УЕФА ЕВРО пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года, в Санкт-Петербурге матчи состоятся 12, 16, 21 июня и 2 июля.