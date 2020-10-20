ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Почта возобновила выдачу паспортов болельщика УЕФА

Спорт
Сегодня, 15:59
Размер текста

Почта России возобновляет выдачу паспортов болельщика (FAN ID) для российских зрителей матчей УЕФА ЕВРО, которые пройдут в Санкт-Петербурге в 2021 году.

В ходе подготовки к УЕФА ЕВРО почта России будет бесплатно доставлять паспорта болельщиков по России заказной бандеролью первого класса с описью вложения в определенные отделения связи, а в другие страны – заказным регистрируемым мелким пакетом. Почтовое отправление доставляется в индивидуальной упаковке, что гарантирует его безопасность и сохранность.

Напомним, что всем зрителям, подавшим заявку на получение паспорта болельщика до первого октября 2020 года и планирующим посетить матчи УЕФА ЕВРО в Санкт-Петербурге в 2021 году, необходимо получить обновленный паспорт болельщика. Выданные ранее паспорта недействительны. Паспорт болельщика оформляется бесплатно и однократно на все матчи. УЕФА ЕВРО пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года, в Санкт-Петербурге матчи состоятся 12, 16, 21 июня и 2 июля.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Отправить новость
Общество
30.09.20 10:26
Южноуральские водители полис ОСАГО теперь могут оформить на почте
Общество
07.05.20 10:33
Про фронтового почтальона из Челябинска скоро узнает вся Россия
Общество
17.04.20 12:09
Работа есть
Почте России в Челябинской области требуются водители, курьеры и почтальоны
Экономика
14.04.20 10:53
Южноуральские пенсионеры в апреле получили пенсии досрочно
06.10.20 13:16
Триумф южноуральских дзюдоистов в Екатеринбурге
06.10.20 12:01
В Челябинске пройдет чемпионат России по фигурному катанию
02.10.20 09:10
В Челябинской области из-за коронавируса запретили проведение спортмероприятий для детей
30.09.20 11:36
Челябинцев зовут на Всероссийский день ходьбы
29.09.20 10:00
Южноуральские тхэквондисты завоевали три медали Всероссийской летней Универсиады
29.09.20 09:30
Юные челябинские танцоры взяли «серебро» Кубка Империи-2020 в Москве
28.09.20 16:51
Воспитанники спортшколы «Конас» отличились на соревнованиях в Севастополе
28.09.20 15:50
В Челябинске «Кросс Нации» прошел в ограниченном формате
28.09.20 14:02
Инвалид из Еткуля сдал нормы ГТО на золотой знак
28.09.20 10:33
Велогонщица из Копейска поборется за победу в чемпионате мира в Турции
Общество
Сегодня, 10:31
В Челябинске отделение детской хирургии во взрослой «тройке» не закрывают, а переводят в ЧОДКБ
Общество
Сегодня, 15:33
Юрист из Челябинска прошла в финал конкурса красоты «Мисс Офис-2020»
Новости
Сегодня, 16:53
Общество
«Мой толстый друг» в Магнитогорске больше не утверждает, что любители пива живут сто лет
Сегодня, 16:51
Происшествия
Задержан автомошенник из Екатеринбурга, который обманул жителя Златоуста
Сегодня, 16:09
Спорт
Умер основатель челябинской спортшколы по дзюдо
Сегодня, 15:48
Экономика
В Челябинской области создают «Горный Урал»
Сегодня, 15:36
Общество
Компания «Интерсвязь» переходита на бесконтактную систему работы с клиентами
Материалы рубрики
Сегодня, 16:09
Спорт
Умер основатель челябинской спортшколы по дзюдо
12.10.20 13:33
Спорт
В Челябинске появятся новые футбольные центры
12.10.20 12:06
Спорт
Наталья Котова поручила организовать подсветку спортивных площадок в Челябинске
09.10.20 16:38
Спорт
В Челябинске стартовал конкурс социальной рекламы «Стань ближе к спорту»
07.10.20 16:24
Спорт
В Челябинской области открылись новые филиалы спортшколы по силовым видам спорта
Теги
Почта России
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика