Почти шесть тысяч челябинцев приняли участие в «Лыжне России»

В Челябинске состоялась 41-ая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». На старт стадиона имени Елены Елесиной вышли более 5800 любителей лыжного бега – от дошколят до ветеранов.

В торжественном открытии «Лыжни России» и в самом забеге приняла участие учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив Ирина Текслер вместе с сыном Михаилом.

В забеге принял участие министр физической культуры и спорта Челябинской области Александр Гриб.

«В детстве регулярно участвовал в лыжных забегах и эстафетах, но на старт «Лыжни России» вышел впервые. Очень радует, что так много народу сегодня собралось здесь. Это достаточно демократичное мероприятие – любой может принять участие, погода сегодня удалась», - отметил Александр Гриб.

На отдельной 100-метровой дистанции соревновались малыши от трех до шести лет. Взрослые покоряли двухкилометровую дистанцию. На старт поочередно вышли жители всех семи районов города.