13.02.2023
Челябинские таможенники не дали «улететь» чучелам редких птиц в Казахстан
13.02.2023
В Челябинске объявили аукцион на благоустройство сквера в 55-м микрорайоне
13.02.2023
Число заболевших ковидом южноуральцев за неделю выросло на треть
13.02.2023
Анонсы событий и мероприятий на 13 февраля (18+)
13.02.2023
Задержан еманжелинец, избивший администратора сауны
13.02.2023
На трассе М-5 в Челябинской области перевернулась легковушка
Почти шесть тысяч челябинцев приняли участие в «Лыжне России»
08.02.2019
Тысячи южноуральцев завтра утром встанут на «Лыжню России»
07.02.2019
«Лыжня России-2019» сблизит простых челябинцев и вип-персон
10.02.2017
В Миассе впервые пройдет «Лыжня России»
07.02.2017
В Челябинской области «Лыжня России» переносится из-за сильных морозов
ФСБ Челябинской области ликвидировала цех по производству поддельного алкоголя
13.02.2023
Южноуральский боксер спел российский гимн в Марокко
12.02.2023
Уроки промышленной мобилизации вспомнят в музее ЧТЗ
10.02.2023
После землетрясения Россия первой протянула Турции руку помощи
09.02.2023
Челябинская область отмечает столетие гражданской авиации России
09.02.2023