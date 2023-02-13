13.02.2023
X5 Group намерена субсидировать будущий урожай сельхозпредприятий Челябинской области
13.02.2023
В Челябинске состоится турнир по хоккею в валенках на кубок митрополита
13.02.2023
ВТБ запустил переводы в юанях в России
13.02.2023
«Черных» лесорубов, обнаруженных ФСБ, оставили на свободе
13.02.2023
«Безумные дни в Екатеринбурге» получили Гран-при премии «Серебряный Лучник» -Урал
13.02.2023
В ЮУрГГПУ начинает работу «Школа вожатых»
Забег Курчатовского района стал одним из самых массовых на «Лыжне России»
13.02.2023
Почти шесть тысяч челябинцев приняли участие в «Лыжне России»
08.02.2019
Тысячи южноуральцев завтра утром встанут на «Лыжню России»
07.02.2019
«Лыжня России-2019» сблизит простых челябинцев и вип-персон
10.02.2017
В Миассе впервые пройдет «Лыжня России»
ФСБ Челябинской области ликвидировала цех по производству поддельного алкоголя
13.02.2023
Южноуральский боксер спел российский гимн в Марокко
12.02.2023
Уроки промышленной мобилизации вспомнят в музее ЧТЗ
10.02.2023
После землетрясения Россия первой протянула Турции руку помощи
09.02.2023
Челябинская область отмечает столетие гражданской авиации России
09.02.2023