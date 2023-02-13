Забег Курчатовского района стал одним из самых массовых на «Лыжне России»

В 41-м Всероссийском массовом забеге «Лыжня России», который состоялся на стадионе имени Елесиной в Челябинске в субботу, 11 февраля, приняли участие пять тысяч жителей.

Курчатовский район в очередной раз всех удивил: самому взрослому лыжнику недавно исполнился 91 год, а самому юному через пару месяцев будет всего три.

Первый забег был как раз для малышей. Как оказалось, в детских садах даже проводили отборочные испытания – так много ребят хотело поучаствовать в массовом забеге.

«От Курчатовского района заявилось 800 жителей, среди которых взрослые, дети из садиков и школ, курсанты ЧВВАКУШ, студенты. Каждый раз участников у нас все больше, что очень здорово!» – отметила заместитель начальника отдела по культуре, физической культуре и работе с молодежью администрации Курчатовского района Кристина Никитина.

Традиционно с лыжами и правнучками Софией и Алисой на стадион приехал Виктор Тайницкий, уже ставший легендой «Лыжни России». Ему 91 год, а на лыжах он ходит 76 лет.

«У меня прямо у дома сквер, где проложена лыжня длинной в 350 метров. Я назвал ее «лыжней под окнами». Вот в день не меньше пяти километров прохожу по ней туда и обратно. А так спортом я занимаюсь не только зимой, но и весь год. Вот и правнуки уже со мной тренируются», – рассказал Виктор Тайницкий.

Всех опытных участников забега можно определить по фирменным шапочкам с надписью «Лыжня России» и годом, в котором они участвовали в стартах. Все новые спортсмены получали головные уборы на финише. Среди них – семья Кадыровых.

«Старший сын Марат пришел после школы домой и сказал, что в субботу мы спать не будем, а будем кататься на лыжах. Им о забеге классный руководитель рассказала. Младшая дочь идею поддержала. Неудивительно, ведь у нее второй юношеский по спортивной гимнастике, а у сына такой же разряд, но по конькобежному спорту. Папа у нас в командировке, а так бы тоже участвовал. Он тоже за здоровый образ жизни, бегает городские полумарафоны», – сказала Альфина Кадырова.

Отметим, ежегодно «Лыжня России» проходит во всех городах и районах Челябинской области.