Погонять кровь между лопатками

В этом коротком видео показано очень эффективное упражнение для тех, кому много приходится работать за компьютером.

Его можно делать сколько угодно раз, но даже если вы выполните это упражнение все пару раз, то уже почувствуете эффект, так как это упражнение задействует те мышцы, которые в обычной жизни мы мало используем.

Демонстрирует и комментирует упражнения подполковник запаса, ветеран боевых действий Антон Гончаров, он ведёт свой телеграм-канал «Записки подполковника»