Помним всегда

Сегодня, седьмого сентября, исполняется 11 лет со дня авиакатастрофы, в которой погибли хоккеисты «Локомотива». В их числе были и южноуральцы. Это самая ужасная трагедия в истории российского хоккея.

11 лет назад самолет Як-42, совершавший чартерный рейс по маршруту «Ярославль - Минск» с хоккейной командой «Локомотив» на борту, потерпел крушение в аэропорту «Туношна».

Погибли 44 человека, среди них хоккеисты Александр Калянин из Челябинска и Геннадий Чурилов из Магнитогорска, а также бортпроводница Надежда Максумова.

В 2022-м в этот день в КХЛ пройдет пять игр, каждая из которых начнется с минуты молчания.

«Домашние матчи проведут «Локомотив», «Витязь», СКА, ХК «Сочи» и минское «Динамо» – на каждой из арен будет организован мемориал для возложения цветов и сектор памяти, в котором на 44 места разложат шарфы с символикой ярославского клуба. Все хоккеисты и тренеры играющих в этот день команд выйдут со специальными памятными шевронами на джерси и костюмах», - сообщили в пресс-службе КХЛ.

В Успенском соборе состоятся служба и панихида по погибшим, также на Леонтьевском кладбище состоится возложение цветов. Кроме того, панихида и возложение цветов пройдут также в мемориальном комплексе поселка Туношна. На матче «Локомотив» – «Нефтехимик» зрители увидят особое предматчевое шоу, почтут память погибших минутой молчания, большой перформанс, посвященный этой дате, готовят болельщики ярославцев.

Напомним, «Локомотив» на протяжении десяти лет с момента ужасной трагедии не проводил игры седьмого сентября. Только в прошлом сезоне «железнодорожники» вышли на лед в эту дату на матч с минским «Динамо» – соперником, к которому вылетала разбившаяся ярославская команда 11 лет назад.

Подопечные Игоря Никитина впервые в наступившем сезоне сыграют дома.

Как уже сообщало агентство «Урал-пресс-информ», самолет Як-42 упал при взлете из ярославского аэропорта «Туношна» в среду, седьмого сентября 2011 года, в 16 часов 5 минут. На борту потерпевшего крушение воздушного судна находилось 45 человек – восемь членов экипажа и 37 пассажиров – игроков хоккейной команды ярославского хоккейного клуба «Локомотив», которая направлялась на матч в Минск.