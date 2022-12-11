Президент КХЛ: В Челябинске созданы все условия для начинающих спортсменов

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и президент КХЛ Алексей Морозов в рамках Недели всех звезд КХЛ посетили новые спортивные объекты хоккейной системы «Трактор», в их числе региональный центр олимпийской подготовки по хоккею, который готовится к открытию.

Новый комплекс объединяет два крытых хоккейных корта, несколько тренировочных залов, медицинский центр, гостиницу, столовую. С открытием академии дополнительно смогут заниматься хоккеем еще 200 юных спортсменов, в том числе из разных уголков области. Хоккейная школа построена с учетом всех федеральных стандартов. В центре есть все для занятий и проведения соревнований различного уровня.

«Развитие инфраструктуры для подготовки хоккеистов, в первую очередь нашей молодежи, это одна из основных задач, которые мы перед собой поставили», - сказал Алексей Текслер.

Другим объектом стал новый каток рядом с ареной «Трактор». Новый лед станет тренировочной базой для хоккейного клуба «Белые медведицы».

«Челябинск – хоккейный регион, который воспитал много спортсменов для большого хоккея и суперзвезд. Таких условий для занятий спортом не было, когда мы росли. Сейчас немногие регионы имеют такие условия. Все условия созданы для ребят, они будут в этих условиях жить, как профессионалы. Дети будут получать и образование, и тренировки. Мы будем ждать этих ребят в КХЛ», – отметил Алексей Морозов.