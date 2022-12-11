11.12.2022
Президент КХЛ: В Челябинске созданы все условия для начинающих спортсменов
11.12.2022
В ДТП пострадали апельсины: под Чебаркулем перевернулся "Камаз" с фруктами
11.12.2022
С 11 декабря введен новый график движения электричек
11.12.2022
Южноуральцев приглашают проголосовать за новогодние открытки земляков
11.12.2022
Коронавирус в Челябинской области не сдает позиции
10.12.2022
Всех на пельмени зовет челябинский минсельхоз
Президент КХЛ: В Челябинске созданы все условия для начинающих спортсменов
09.12.2022
Челябинск отмечает День Героев Отечества
09.12.2022
Текслер призвал в этом году праздновать Новый год сдержанно, но в полном объеме для детей
08.12.2022
В Челябинской области организуют центр реабилитации и трудоустройства для участников СВО
08.12.2022
Минимущества Челябинской области возглавил 34-летний уроженец Москвы Эльдар Белоусов
Детский ансамбль «Урал» выступит на закрытии Года культурного наследия народов России в Москве
09.12.2022
Впервые в "Зеленом рейтинге": Виктория Абрамченко отметила Челябинскую область в "ликвидации объектов накопленного вреда"
09.12.2022
Челябинский АНГЕЛ стал обладателем ордена Мужества и человеком года
08.12.2022
Ринат Кучитаров встретит Новый год в СИЗО
07.12.2022
Жители Челябинской области могут отправлять письма на передовую
06.12.2022