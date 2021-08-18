Пять южноуральских спортсменов выступят на Паралимпиаде в Токио

Пять южноуральских спортсменов представят Россию на XVI Паралимпийских летних играх в Токио.

В окончательную заявку сборной России вошел 241 российский атлет. Спортсмены Челябинской области выступят в легкой атлетике (спорт ПОДА и спорт слепых) и плавании (спорт ПОДА, спорт ЛИН). Это Анна Сапожникова, Александр Ширин, Елена Шах (легкая атлетика), Дмитрий Черняев и Сергей Шаталов (плавание), Валерия Шабалина (плавание).

«Мы, безусловно, горячо поддерживаем наших спортсменов, – отметил министр физической культуры и спорта Челябинской области Максим Соколов. – Все атлеты неоднократно доказывали, что они достойны самых высоких мест. Верим и надеемся, что южноуральские параспортсмены вернутся с медалями».

Директор регионального центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта Челябинской области Павел Титов рассказал, что спортсмены долго тренировались и готовились к соревнованиям.

«Сейчас атлеты проводят последние тренировочные сборы в Новогорске и Южно-Сахалинске, готовятся к вылету в Японию», – сообщил Павел Титов.

Добавим, что летние Паралимпийские игры-2021 в Токио пройдут с 24-го августа по пятое сентября. Российские спортсмены примут участие в соревнованиях по 19-ти видам спорта из 22-х, включенных в программу.