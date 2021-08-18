18.08.2021
Дремов: В Челябинской области востребованы налоговые льготы индустриальных парков
18.08.2021
В Миассе четыре человека пострадали в ДТП
18.08.2021
В Челябинской области впервые за лето сократилось число новых случаев ковида за сутки
18.08.2021
Из Калининграда в Челябинск запустят поезд
18.08.2021
В Челябинской области работника колонии будут судить за помощь осужденному при побеге
18.08.2021
В Сатке задержан пьяный водитель рейсового автобуса
Пять южноуральских спортсменов выступят на Паралимпиаде в Токио
Народный артист РСФСР Александр Михайлов нашел Таганай потрясающим местом
17.08.2021
Текслер: Будет много моих поездок по региону и буду слушать мнение людей
16.08.2021
В Челябинске в этом году появится девять новых детских садов
13.08.2021
Как будет организована учеба южноуральских школьников и студентов с сентября
12.08.2021
Воспитанники челябинского спорта отмечены президентом России
12.08.2021