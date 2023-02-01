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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Расплавили «Сталь»: хоккейный клуб из Карабаша обыграл коллег из Челябинска

В очередном матче любительской лиги по хоккею, которая состоялась в минувшую пятницу, 27 января, в школе «Трактор» в Челябинске, встречались команды «Металлург» и «Сталь». Победу одержал карабашский «Металлург».

О том. как проходила подготовка к судьбоносной игре и встреча непримиримых соперников, рассказывает корреспондент агентства «Урал-пресс-информ».

«Металлург» из Карабаша с 2015 года выступает в любительской лиге Челябинска по хоккею. С каждым годом команда совершенствуется и дает бой матерым соперникам. Вот и в этот раз, несмотря на отсутствие энного количества игроков, заводчане из Карабаша добились победы над визави. 

«Очень тяжелая игра. У нас сегодня мало игроков, которые смогли присутствовать на игре, – всего 11. Многие работают, смены на заводе. Кто-то просто по каким-то причинам не смог приехать. Больше настраиваемся, когда такие игры. Понимаем, что будет тяжело. Каждый старается выложиться на максимум, кого-то подстраховать», – отметил капитан команды «Металлург» Дмитрий Крамер.

Регулярный сезон проходит в штатном режиме. У любителей свое расписание – по два матча в неделю, один дома, другой в гостях. Домашние матчи «Металлург» проводит в Кыштыме, где за ребят болеет местная публика. Но и на выезде команда не остается без поддержки. 

«Раньше мы ездили на дворовой хоккей, на чемпионат Миасса, Кыштыма. Это уличный хоккей, было холодно. Вся команда практически поддерживала. У нас даже был маленький свой фан-клуб, флаг, кричалки на всех чемпионатах», – рассказала болельщица команды «Металлург» Елена Садыкова.

Елена также персонально болеет и за своего сына. Евгений начал заниматься хоккеем еще в детстве с восьми лет.  Помнит буквально все подробности: и первую экипировку, и как пришел в хоккей.

«Хоккей показался мне зрелищной, эмоциональной игрой. Помню, купили мне первую форму и пришел играть со старшими ребятами. Сначала не брали меня, тогда просто начал кататься, как отшельник. Но затем возраст пришел и начал с ними играть», – отметил защитник команды «Металлург» Евгений Садыков.

Развить увлечения парня до уверенных шагов в хоккейной карьере, в том числе помог и завод «Карабашмедь». Благодаря предприятию в городе появился современный бассейн, ФОК и бесплатные секции.

Всего в ЧЛХЛ в дивизионе «любитель» выступает восемь команд. Сейчас команда из Карабаша находится на 5-ом месте и готовится к матчам плей-офф. Игры на вылет стартуют в середине марта.

РМК
хоккей
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30.01.2023 10:15

Производители специй, фурнитуры и запчастей нашли способ нарастить объемы производства в Челябинской области

30.01.2023 10:10

КСП проверит безопасность образовательного процесса в Челябинской области

30.01.2023 09:57

Глава СКР ждет доклад по проверке факта избиения стоматолога в Челябинской области

30.01.2023 09:51

Проект «Сталинград» Челябинск увидит с помощью новейшего лазерного проекционного комплекса

30.01.2023 09:47

Маркетплейс ММК стал лауреатом престижного ИТ-конкурса

30.01.2023 09:20

Организаторы автогонок на Калдах будут привлечены к ответственности

29.01.2023 19:38

В четырех городах Челябинской области установились НМУ

29.01.2023 19:08

В понедельник в Челябинской области – без осадков

29.01.2023 19:01

Анонсы событий и мероприятий на 30 января (18+)

29.01.2023 18:30

Встречаем! Рогозин - об отправке первых беспилотных "Маркеров" из Магнитогорска в зону СВО

29.01.2023 14:12

В Челябинской области напишут гимн для батальона «Южноуралец»

29.01.2023 13:49

Февральские концерты «ДДТ» отменили в Челябинске и Магнитогорске

29.01.2023 13:09

Полпред УрФО Владимир Якушев встретился с мобилизованными и обсудил помощь ЛНР

29.01.2023 11:03

В Челябинской области пройдут гонки на собачьих упряжках «Созвездие гончих псов»

29.01.2023 09:59

Правительство Челябинской области и Российская федерация баскетбола заключили соглашение о сотрудничестве

29.01.2023 09:12

Минобороны провело телемост для бойцов СВО из Челябинской области и их близких