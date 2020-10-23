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РМК и ХК «Трактор» подарили челябинским школьникам хоккейную коробку

Фото: 
Ксения Старикова
Спорт
Сегодня, 16:05
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Автор: 
Ксения Старикова

В Челябинске во дворе школы №129, что находится в Калининском районе, вместо старой, обвалившейся хоккейной коробки теперь красуется новенькая 60 на 30 метров. Это подарок школьникам от «Русской медной компании» и генерального директора ХК «Трактор» Ивана Савина. До этого в рамках программы «РМК — детям» в Челябинске были восстановлены четыре хоккейных коробки и одна в Коркино построена с нуля.

«Это, конечно же, не окончательный вид данной коробки, тут будет также сделана разметка, установлены ворота, освещение оборудуем по периметру больше 10 люменов. А также мы обязательно поставим скамейки и раздевалку», –рассказал заместитель генерального директора по развитию ХК «Трактор» Сергей Якушевский.

Также, по словам Сергея Якушевского, РМК и ХК «Трактор» не только построили хоккейную коробку, но ещё и обещают следить за состоянием её благоустройства как минимум в течение года, а не перекладывать это хлопотное дело на плечи администрации школы или службы ЖКХ.

 «Несмотря на то, что территория школы огорожена, жители микрорайона имеют к ней доступ. Мы давно сотрудничаем с хоккейным клубом «Трактор», раньше у нас были спортивные классы, которые занимались на ледовой арене «Трактор», сейчас, если такая потребность будет, они смогут заниматься на этой площадке. Также данная коробка позволит нам проводить учебные занятия на более высоком уровне», – прокомментировала хорошую новость заместитель директора школы №129 Татьяна Черепашкина.

Местные жители и школьники с радостью приняли новую хоккейную коробку. Маленькие ребятишки из соседних домов сразу начали бегать по ней, а подростки, удивлённые такому количеству камер и журналистов, резюмировали: «Теперь у нас тут площадка лучше, чем школа».

«До этого здесь были деревянные ограждения, они все развалились. У нас в семье мальчик растет, и мы слышали, что тут был хоккейный класс от «Трактора». Если у ребёнка всё будет нормально со здоровьем, то подумаем о том, чтобы отдать его в эту школу, тем более она близко. Но это, конечно, родителям решать, а я бабушка», – поделилась мнением с журналистами, пришедшими на открытие хоккейной коробки, жительница соседнего дома Ирина Пиксаева.

Пока что снега нет и каток на площадке не залит. Однако в ближайшее время все работы будут окончательно завершены да и зима заявит свои права.

 

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Автор: 
Ксения Старикова
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РМК
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