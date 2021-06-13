Роботы из Челябинска предсказали с точностью до наоборот исход игры сборных России и Бельгии на EURO-2020

Роботы из Челябинска точно предсказали счет игры сборных по футболу России и Бельгии на Чемпионате Европы по футболу EURO-2020, но победителя не угадали.

Напомним, 16-й Чемпионат Европы по футболу должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года, но из-за пандемии коронавируса COVID-19 он был перенесен на год и проходит с 11 июня по 11 июля 2021 года.

В Челябинске 11 июня состоялось торжественное открытие фан-зоны для болельщиков в честь EURO-2020. В областном центре возле Дворца спорта «Юность» установили четырёхметровый надувной мяч-талисман в поддержку сборной России. Организаторы - медиагруппа «Комсомольская правда» и компания «Небо».

После открытия состоялся футбольный матч-предсказание среди роботов. Его организовали воспитанники и педагоги челябинского детского технопарка «Кванториум» и Регионального центра. Одна команда роботов-футболистов играла за Россию, вторая – за Бельгию. Азарт и канал страстей был как на настоящем футбольном поле. Счет игры роботов-футболистов – 3:0 в пользу России.

В День России, 12 июня, в Санкт-Петербурге встретились сборные России и Бельгии. Игра, как и предсказывали, завершилась со счетом 3:0, но победу одержали бельгийские футболисты.