«Стальные игры ММК» станут для Магнитогорска традиционными

В Магнитогорске (Челябинская область) впервые состоялись гонки с препятствиями «Стальные игры ММК». Зрелищные и азартные состязания были приурочены к 90-летию Магнитогорского металлургического комбината.

Соревнования получились по-настоящему масштабными. Они собрали триста участников в возрасте старше 18-ти лет, причем в их числе были не только магнитогорцы, но и гости – на «Стальные игры» приехали представители Челябинска, Екатеринбурга, Озерска, Миасса и других городов.

Организаторами состязаний выступили областная организация вида спорта «гонки с препятствиями», профсоюзная организация Группы ММК, а также спортивный клуб «Металлург-Магнитогорск» при поддержке Магнитогорского металлургического комбината.

Магнитка провела подобные соревнования впервые – раньше любителям экстремальных забегов в формате «Гонки героев» для участия в них приходилось ездить в другие города. Но теперь благодаря комбинату эти гонки пришли и в Магнитогорск.

«Первый раз в этом месте мы проводим такие соревнования. Мы, конечно, хотим, чтоб вам все понравилось. Я всем желаю: только без травм, ребят, - получить удовольствие», - приветствовал участников гонки от имени комбината старший менеджер группы социальных программ ПАО «ММК» Федор Наследов.

Особенностью магнитогорских «Стальных игр» стало то, что они прошли в формате урбан-гонки, то есть встроенной в город, тогда как в других населенных пунктах для соревнований, как правило, предоставляются военные полигоны. Здесь же спортсмены могли не просто бежать от препятствия к препятствию, а наслаждаться видами в парках «Лукоморье» и у Вечного огня.

Опытные спортсмены соревновались в категории PRO в личных зачетах, также были парные и командные состязания. Вне зачета выступали команды от пяти до десяти человек в категории FUN. Участникам пришлось пройти 25 этапов на трассе протяженностью пять километров, так что через каждые несколько десятков метров их ждало новое препятствие - различные испытания на силу и ловкость: всевозможные рукоходы, метание импровизированного копья, преодоление водной преграды. Участники проползали между шинами, перетаскивали шлакоблок, ловили баланс на бревне и выдерживали многие другие испытания. Так что не зря подобные старты называют гонками героев, что не преминул отметить директор спортклуба «Металлург-Магнитогорск» Дмитрий Шохов: «Вы - настоящие герои. Пройти пять километров, 25 этапов - это дорогого стоит».

По итогу «Стальных игр ММК» все участники получили в подарок памятные жетоны, лучшие забрали кубки и медали, а также денежные сертификаты от партнеров гонки с препятствиями.

Как отмечают в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК», плюсом этих состязаний является то, что благодаря построенной полосе препятствий у атлетов появилась возможность тренироваться на трассе и вывести на новый уровень свое спортивное мастерство - к будущим стартам.

В том, что эти старты состоятся, сомневаться не приходится. Успех дебютной гонки побудил организаторов принять решение: игры должны стать традиционными.

«Только проводить их решили не осенью, как в этот раз, а летом, ближе ко Дню металлурга, поскольку самые зрелищные этапы гонки связаны с водой, а нам из-за холодной погоды пришлось убрать некоторые препятствия. Да и зрителей летом будет куда больше», - рассказал начальник отдела физкультуры и спорта спортивного клуба «Металлург-Магнитогорск» Андрей Гришин.

Как сообщили в спортклубе, в 2023-м году «Стальные игры» будут внесены в официальный календарь «Гонки героев». Организаторы планируют сделать из соревнований настоящее зрелище.