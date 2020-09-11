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Текслер: Нам удалось в достаточно короткий срок организовать и достойно провести чемпионат России

Спорт
Сегодня, 16:40
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил чемпионат России по легкой атлетике, который сегодня, 11 сентября, завершается в Челябинске

Челябинск впервые в своей истории проводит чемпионат России среди взрослых спортсменов по легкой атлетике. За четыре соревновательных дня спортсмены разыграли 42 комплекта наград.

Глава региона посмотрел финальные соревнования в прыжках в высоту среди женщин. Чемпионкой России стала Мария Ласицкене с результатом 1,92 метра.

«Нам удалось в достаточно короткий срок организовать и достойно провести чемпионат России, - отметил Алексей Текслер. - Рады, что соревнования состоялись. Это, по сути, первые старты в этом сезоне для спортсменов, и мы видим, что они показывают очень достойные результаты».

Алексей Текслер выразил надежду, что спортсмены в полной мере почувствовали гостеприимство Южного Урала.

Сергею Шубенкову (Краснодарский край-Алтай), чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами особенно понравился стадион, на котором проходили соревнования – ЛК имени Елесиной. «Немного в России таких сооружений, которые располагаются в городском бору. Одно удовольствие здесь выступать», - отмечает спортсмен. ОН поблагодарил зрителей, которые в большом количестве пришли за поболеть за участников. «Это немного необычно для нас – как правило, легкоатлетические соревнования много болельщиков не собирают», - прокомментировал Сергей.

Анжелику Сидорову (Москва), трехкратную чемпионку мира в прыжках с шестом также очень впечатлил стадион. «Вы знаете, немного найдется в России таких стадионов, которые рядом с парком располагаются. Приятно здесь выступать. И вообще атмосфера вокруг соревнований потрясающая. Не думала увидеть так много болельщиков на трибунах», - поделилась впечатлениями спортсменка.

Губернатор Алексей Текслер пригласил спортсменов приезжать в регион и в будущем. «Мы всех ждём в гости. Область готова и дальше принимать всероссийский и международные старты», - отметил глава региона.

В минспорта уточнили, Южный Урал имеет большой опыт в проведении крупнейших всероссийских стартов по легкой атлетике. За последние два года на ЛК им. Е. Елесиной прошли финальные старты Спартакиады учащихся России, первенства страны среди юниоров различных возрастов, крупные всероссийские старты и другие. Накопленный опыт позволил бригаде судей и организаторов успешно организовать чемпионат и первенство России по легкой атлетике.

Одновременно в Челябинске проводился чемпионат и первенство России среди юниоров до 23 лет. Обычно эти соревнования разведены по времени и по месту проведения, но в этом году все усложнилось по известным причинам и южноуральская столица принимала два главных соревнования года в одно время. Кроме того, ВФЛА приняла решение допустить ведущих юниоров и юниорок до 20 лет до соревнований в рамках чемпионата России.

 

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