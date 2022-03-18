«Трактор» проиграл «Салавату Юлаеву» в первом матче второго раунда плей-офф КХЛ

Челябинский «Трактор» проиграл «Салавату Юлаеву» в первом матче второго раунда Кубка Гагарина. Счет в серии – 0:1.

Первый матч в Челябинске впервые за долгое время собрал аншлаг. На игру были проданы все билеты.

С первых минут под оглушительный гул «черно-белые» бросились в атаку ворот «Салавата». Подопечные Анвара Гатиятулина создали несколько опасных моментов, но они не привели к результату.

На старте второго периода гости усилиями Степана Санникова открыли счет – 0:1. После заброшенной шайбы «Трактор» много атаковал, «Салават» действовал вторым номером.

В третьем отрезке матча челябинцы сделали все, чтобы отыграться, но шайба не шла в ворота. В итоге «Трактор» уступил в первом матче.

«Готовились к сопернику, понимали, в какой хоккей они будут играть. То, к чему готовились, то и увидели. Хорошая самоотдача, ребята выкладывались. Создавали моменты, но не так, как хотелось бы сыграли перед воротами. Пропустили контратаку. Хотели переломить, но не удалось забить. Готовимся к следующему матчу», - сказал после матча главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин.

Счет в серии до четырех побед - 1: 0 в пользу уфимской команды.

Следующий матч состоится 19 марта также в Челябинске. Затем игры пройдут в Уфе.