Триумф ориентировщиков Челябинска в Пермском крае

Челябинские ориентировщики завоевали шесть медалей во всех видах программы Всероссийских стартов в Пермском крае.
Соревнования лучших ориентировщиков России проходили в Горнозаводске. На счету южноуральских спортсменов две золотые и четыре серебряные медали.
Как сообщили в министерстве спорта Челябинской области, наш регион представляли спортсмены областной ДЮСШ. Ориентировщики отличились во всех видах соревновательной программы в лыжном ориентировании.
Так, на трассах в Пермском крае в группе девушек не старше 17-ти лет блестяще выступила воспитанница спортшколы Светлана Барышникова. На ее счету два «золота» на спринтерской и классической дистанциях, «серебро» в зачете «Комбинация» и на маркированной трассе.
Две серебряные медали Светлана завоевала в эстафетах вместе с другими представителями ОДЮСШ – Дмитрием Шамардиным и Даниилом Сафоновым.