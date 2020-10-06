Триумф южноуральских дзюдоистов в Екатеринбурге

Дзюдоисты Челябинской области выиграли 17 медалей на первенстве УрФО в Екатеринбурге. На их счету шесть золотых, четыре серебряных и семь бронзовых медалей.

В состязаниях в столице Урала выступили 358 спортсменов не старше 18-ти лет. Победителями первенства УрФО стали Игорь Сушан, Михаил Нелюбин Матвей Ананьин, Егор Малкин, Илья Борисенко и Артемий Человечков.

В командном зачете южноуральские юноши стали вторыми, уступив спортсменам из Свердловской области. Девушки заняли третье место, пропустив вперед соперниц из Свердловской области.

Состязания были отборочными на первенство России, которое пройдет в Барнауле с 14-го по 17-е декабря. Право выступить в этом старте обеспечили 25 представителей Челябинской области.