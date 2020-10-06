ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Триумф южноуральских дзюдоистов в Екатеринбурге

Спорт
Сегодня, 13:16
Размер текста

Дзюдоисты Челябинской области выиграли 17 медалей на первенстве УрФО в Екатеринбурге. На их счету шесть золотых, четыре серебряных и семь бронзовых медалей.

В состязаниях в столице Урала выступили 358 спортсменов не старше 18-ти лет. Победителями первенства УрФО стали Игорь Сушан, Михаил Нелюбин Матвей Ананьин, Егор Малкин, Илья Борисенко и Артемий Человечков.

В командном зачете южноуральские юноши стали вторыми, уступив спортсменам из Свердловской области. Девушки заняли третье место, пропустив вперед соперниц из Свердловской области.

Состязания были отборочными на первенство России, которое пройдет в Барнауле с 14-го по 17-е декабря. Право выступить в этом старте обеспечили 25 представителей Челябинской области.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Отправить новость
Спорт
17.09.20 12:56
Челябинск примет чемпионат Уральского федерального округа по дзюдо
Спорт
07.02.20 16:40
Челябинский дзюдоист станет лицом «Большого шлема-2020»
Спорт
10.12.19 14:19
В Челябинске в память о Герое России Евгении Родионове состоялся турнир по дзюдо
Спорт
28.10.19 12:13
Челябинский кадет везет домой «золото» открытого Кубка Европы по дзюдо
28.09.20 16:51
Воспитанники спортшколы «Конас» отличились на соревнованиях в Севастополе
28.09.20 15:50
В Челябинске «Кросс Нации» прошел в ограниченном формате
28.09.20 14:02
Инвалид из Еткуля сдал нормы ГТО на золотой знак
28.09.20 10:33
Велогонщица из Копейска поборется за победу в чемпионате мира в Турции
25.09.20 10:33
Челябинские наездницы одержали серию ярких побед на первенстве УрФО по конному спорту
22.09.20 09:30
В Челябинской области создают фонд поддержки спорта
21.09.20 17:52
Впервые в Челябинске в «Кроссе наций» будут принимать участие только профессионалы
18.09.20 13:03
Биатлонный комплекс в Златоусте станет стадионом международного уровня
17.09.20 12:56
Челябинск примет чемпионат Уральского федерального округа по дзюдо
15.09.20 15:51
Более 400 тысяч южноуральцев зарегистрировались на официальном сайте комплекса ГТО
Общество
Сегодня, 12:56
Намудрили
В Челябинске на улице Монакова появилось кольцевое движение с каменной клумбой
Происшествия
Сегодня, 13:09
Экс-глава Копейска вышел на свободу
Новости
Сегодня, 14:18
Общество
Профсоюзы Челябинской области запускают акцию «Жизнь на минималках»
Сегодня, 13:26
Экономика
«Умные домофоны» от «Интерсвязи» нашли применение в системе гражданской обороны
Сегодня, 13:24
Общество
Комитет по делам образования Челябинска ушел на «удаленку»
Сегодня, 12:30
Федерация
Течение на Камчатке уносит загрязнение в сторону Всемирного наследия ЮНЕСКО
Сегодня, 12:17
Происшествия
В Челябинске пьяный дебошир распугал посетителей ресторана и устроил гонки по городу
Материалы рубрики
Сегодня, 12:01
Спорт
В Челябинске пройдет чемпионат России по фигурному катанию
30.09.20 11:36
Спорт
Челябинцев зовут на Всероссийский день ходьбы
29.09.20 10:00
Спорт
Южноуральские тхэквондисты завоевали три медали Всероссийской летней Универсиады
29.09.20 09:30
Спорт
Юные челябинские танцоры взяли «серебро» Кубка Империи-2020 в Москве
28.09.20 16:51
Спорт
Воспитанники спортшколы «Конас» отличились на соревнованиях в Севастополе
Теги
Дзюдо
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика