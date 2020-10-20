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Умер основатель челябинской спортшколы по дзюдо

Спорт
Сегодня, 16:09
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Сегодня, 20 октября, скончался основатель челябинской спортивной школы олимпийского резерва по дзюдо «Локомотив» Александр Брылкин. Ему было 70 лет. В последние годы у него были большие проблемы со здоровьем.

Александр Михайлович Брылкин, которого коллеги уважительно называли «Михалыч», был мастером спорта Советского Союза по дзюдо и самбо, заслуженным работником физической культуры и спорта России. 45 лет руководил специализированной спортивной школой олимпийского резерва, которая является «кузницей» талантов, одной из лучших не только в Челябинской области, но и в Уральском федеральном округе, России. Самыми яркими «звездами» спортшколы «Локомотив» стали мастера спорта международного класса Гиви Гаургашвили, безвременно ушедший из жизни, и участник Олимпийских игр, бронзовый призер чемпионата мира, чемпион Европы и вторых Европейских игр в командных состязаниях, победитель Всемирной Универсиады Денис Ярцев. 

 

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