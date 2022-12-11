В Челябинске хозяева звездного хоккейного уикенда уступили гостям

В Челябинске завершилась Неделя Звезд хоккея. Сегодня, 11 декабря, болельщики увидели финальные матчи Звезд КХЛ и вновь смогли понаблюдать за захватывающими конкурсами Мастер-шоу. Кубок достался хоккеистам из дивизиона Боброва, который противостоял дивизиону Харламова (в нем играют игроки челябинской команды «Трактор»).

Матч звезд КХЛ вновь открыли популярные артисты - ST, Slame, Анет Сай и НАZИМА. А дальше болельщиков ждало Мастер-шоу с участием хоккеистов. Это были три конкурса - «Надежная защита», «Точность броска» и «Конкурс капитанов».

В конкурсе «Надежная защита» принимали участие вратари. Вне всякой конкуренции оказался вратарь челябинского «Трактора» Илья Проскуряков – он отразил шесть буллитов из шести возможных. Сразу после конкурса победитель отметил, что все броски были сложными, но он к ним был готов.

«Готов был. Вчера специально посмотрели, кто будет пробивать буллиты и подготовился, чтобы разобраться с соперником», - поделился Илья Проскуряков.

В конкурсе на «Точность броска» выступили Александр Шаров, Дмитрий Яшкин, Николай Голдобин и Максим Шалунов. Перед ними стояла задача - поразить пять мишеней, закрепленных в воротах, с дистанции семи метров. На всё про всё у игроков было 15 шайб. Побеждает тот, кто потратит на пять мишеней меньше шайб и меньше времени. Это получилось у Николая Голдобина (Дивизион Харламова, ХК «Металлург»), который накануне стал автором самого эффектного буллита.

«Рад, что победил. Сумел поразить пять мишеней, еще и шайбы остались в запасе», - сказал Николай Голдобин.

«Конкурс капитанов» стал настоящим испытанием для тех, кто выходит на каждый матч с капитанской нашивкой. На лед вышли нашивкой. На лед вышли Никита Нестеров (дивизион Тарасова), Сергей Толчинский (дивизион Чернышёва), Александр Никишин (дивизион Боброва), Антон Бурдасов (дивизион Харламова).

Им пришлось соревноваться в бросках по воротам, точности передачи, «хоккейном биллиарде» (задача — поразить ворота броском от дальней синей линии, рикошетом от борта) и «хоккейном баскетболе» (нужно было попасть шайбой навесом в корзину, установленную в площади ворот). Равных тут не было Александру Никишину.

«Это всегда лотерея, но интересно было посоревноваться», - сказал Антон Бурдасов из «Трактора.

Апофеозом Матча всех Звезд КХЛ стал финал между сборными Дивизионов Боброва и Харламова. Болельщиков перед игрой разогрела Клава Коки. Победили «бобровцы» со счетом 7:6.

Напомним, в команде дивизиона Харламова играли: нападающие Антон Бурдасов («Трактор») и Николай Голдобин («Металлург»), вратари Илья Проскуряков («Трактор») и Эдвард Паскуале («Металлург»), защитники Сергей Телегин («Трактор») и Егор Яковлев («Металлург»), а также один из лучших игроков Кубка вызова МХЛ – нападающий Роман Канцеров («Стальные лисы»). Главный тренер дивизиона Илья Воробьев («Металлург»), капитан команды – Антон Бурдасов.

Напомним, Неделя звезд хоккея проходила в Челябинске с третьего по 11 декабря в ледовой арене «Трактор». В минувшие выходные, третьего и четвертого декабря, состоялись 12-й Кубок Вызова МХЛ и пятый Матч Звезд ЖХЛ. В первом матче сильнейшей стала сборная Востока (5:2), у женщин победу одержала команда Запада (3:4).