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В Челябинске разыграют два комплекта наград чемпионата России по фигурному катанию

В Челябинске оценки судей вызвали недовольство олимпийского чемпиона Евгения Плющенко

Чемпионат России по фигурному катанию в Челябинске подходит к своему завершению.

Вчера вечером, 25 декабря, состоялись выступления девушек в одиночной программе.

Все ждали выступления призера чемпионата Европы, двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой. Оценки судей вызвали недовольство ее тренера, олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Короткая программа среди женщин собрала звездный состав участниц. В их числе были Александра Трусова, чемпионка мира Елизавета Туктамышева, чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева и многие другие звезды российского и мирового фигурного катания.

Короткую программу призера чемпионата Европы, двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой судьи оценили в 75,76 балла, вызвав недовольство ее тренера, олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. В итоге – лишь четвертый результат.

Лидерство в результате захватила призер чемпионатов мира и Европы Анна Щербакова.

«Короткой программой довольна, все мысли уже о произвольной, буду стараться. Я первый раз в Челябинске, мне тут очень понравилось. Я плохо себя чувствовала перед выступлением, но благодаря поддержке зрителей, все как рукой сняло», - рассказала Анна на пресс-конференции.

Совсем немного, 0,32 балла, уступает Щербаковой 14-летняя восходящая звездочка российского фигурного катания Камила Валиева. Замыкает тройку призеров Дарья Усачева.

Сегодня, 26-го декабря, женщины выступят с произвольной программой, и наверняка в спор лидеров вмешается Александра Трусова. Не стоит сбрасывать со счетов и Елизавету Туктамышеву, и Елизавету Нугуманову.

Фото: оргкомитет «Ростелеком-Чемпионат России по фигурному катанию на коньках»