21.06.2022
В Челябинской области заболеваемость ковидом пока держится на одном уровне
21.06.2022
ММК принимает участие в международной выставке в Бишкеке
21.06.2022
Челябинских ребят приглашают принять участие в «Фестивале уличных мультфильмов»
21.06.2022
Чурилово, Федоровка и ЧВВАКУШ в июле останутся без горячей воды
21.06.2022
ММК увеличивает объемы онлайн-продаж
21.06.2022
ГИБДД выясняет все обстоятельства жуткого столкновения грузовиков на трассе М-5
В Челябинске открылась уникальная секция карате при кафедральном соборе
24.05.2021
Южноуралец завоевал «серебро» чемпионата Европы по каратэ
12.11.2019
Будущая южноуральская учительница признана одной из сильнейших каратисток России
02.04.2019
Воспитанник «Конаса» Евгений Плахутин стал чемпионом Европы по каратэ
02.04.2018
Челябинцы, возмущенные увольнением директора спортшколы «Конас», соберут подписи за отставку главы упрспорта
Чего не хватает Челябинску - "льда" или деревьев? Вице-мэр и челябинцы не сошлись во мнениях
18.06.2022
Полиция выдала предостережения защитникам челябинского леса на Тополинке: опасения вызвал пикник с детьми
17.06.2022
АФИША Бажовского фестиваля народного творчества на 17-19 июня
17.06.2022
На ЧТПЗ будут производить троллейбусы
16.06.2022
Алексей Текслер планирует выступить на трех панельных сессиях ПЭМФ и подписать ряд соглашений
15.06.2022