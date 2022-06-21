В Челябинске открылась уникальная секция карате при кафедральном соборе

В Челябинске при Свято-Симеоновском кафедральном соборе открылся спортивный клуб карате в честь святителя равноапостольного Николая Японского. Здесь изучают основы восточных единоборств. Занятия проводит председатель Федерации карате Киокушинкай в Челябинске Глеб Данилов, алтарник собора.

Как сообщает информационно-издательский отдел Челябинской епархии, инициатива попросить благословения на открытие при соборе секции карате исходила от пономарей собора из числа иностранных студентов, прибывших в Челябинск для продолжения образования по программам обмена, принявших в Свято-Симеоновском соборе крещение и получивших благословение владыки Алексия служить в алтаре.

Как рассказал Глеб Данилов, секция карате при соборе уникальна тем, что здесь будут проходить не только занятия спортом как таковым: посетители клуба будут развивать в себе духовные качества в русле православной нравственности. Тренировки проводятся по воскресным дням после богослужения.

«Именно от равноапостольного Николая Японского, через Василия Ощепкова, россияне переняли карате-самбо, самооборону без оружия, – говорит руководитель отдела по делам молодёжи Челябинской епархии протоиерей Ярослав Иванов. – При правильном подходе, вместе с освоением навыков владения карате, воспитанников можно приобщать к культуре и истории Православия».