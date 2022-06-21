В Челябинске открылась уникальная секция карате при кафедральном соборе

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области обнулят ставку единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН) для сельхоз
21.06.2022

В Челябинской области обнулят ставку ЕСХН для ряда сельхозпредприятий
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Во вторник, 21 июня, наступит День летнего солнцестояния. В Северное полушарие он принесет астрон
21.06.2022

Во вторник - День летнего солнцестояния, в Челябинской области – Аркаимское солнцестояние
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области установят региональные меры поддержки участников спецоперации на Украине в
20.06.2022

В Челябинской области установят региональные меры поддержки участников спецоперации на Украине
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
С 20 июня 2022 года по всей территории России официально стартовала работа приемных кампаний. В э
20.06.2022

Стартовала приёмная кампания в вузах
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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20.06.2022

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.06.2022

В Челябинской области заболеваемость ковидом пока держится на одном уровне
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.06.2022

ММК принимает участие в международной выставке в Бишкеке
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.06.2022

Челябинских ребят приглашают принять участие в «Фестивале уличных мультфильмов»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.06.2022

Чурилово, Федоровка и ЧВВАКУШ в июле останутся без горячей воды
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.06.2022

ММК увеличивает объемы онлайн-продаж
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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карате
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Спорт
21.06.2022 10:29
Фото: Пресс-служба Челябинской епархии

В Челябинске открылась уникальная секция карате при кафедральном соборе

В Челябинске при Свято-Симеоновском кафедральном соборе открылся спортивный клуб карате в честь святителя равноапостольного Николая Японского. Здесь изучают основы восточных единоборств. Занятия проводит председатель Федерации карате Киокушинкай в Челябинске Глеб Данилов, алтарник собора.

Как сообщает информационно-издательский отдел Челябинской епархии, инициатива попросить благословения на открытие при соборе секции карате исходила от пономарей собора из числа иностранных студентов, прибывших в Челябинск для продолжения образования по программам обмена, принявших в Свято-Симеоновском соборе крещение и получивших благословение владыки Алексия служить в алтаре.

Как рассказал Глеб Данилов, секция карате при соборе уникальна тем, что здесь будут проходить не только занятия спортом как таковым: посетители клуба будут развивать в себе духовные качества в русле православной нравственности. Тренировки проводятся по воскресным дням после богослужения.

«Именно от равноапостольного Николая Японского, через Василия Ощепкова, россияне переняли карате-самбо, самооборону без оружия, – говорит руководитель отдела по делам молодёжи Челябинской епархии протоиерей Ярослав Иванов. – При правильном подходе, вместе с освоением навыков владения карате, воспитанников можно приобщать к культуре и истории Православия».

карате
Свято-Симеоновский кафедральный собор Челябинска
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2021

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Экономика
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области обнулят ставку единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН) для сельхоз
21.06.2022

В Челябинской области обнулят ставку ЕСХН для ряда сельхозпредприятий
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Во вторник, 21 июня, наступит День летнего солнцестояния. В Северное полушарие он принесет астрон
21.06.2022

Во вторник - День летнего солнцестояния, в Челябинской области – Аркаимское солнцестояние
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области установят региональные меры поддержки участников спецоперации на Украине в
20.06.2022

В Челябинской области установят региональные меры поддержки участников спецоперации на Украине
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
С 20 июня 2022 года по всей территории России официально стартовала работа приемных кампаний. В э
20.06.2022

Стартовала приёмная кампания в вузах
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение – прогнозируют дожди, грозы, град, шквал
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В Челябинской области заболеваемость ковидом пока держится на одном уровне

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21.06.2022 11:09

Челябинских ребят приглашают принять участие в «Фестивале уличных мультфильмов»

21.06.2022 11:03

Чурилово, Федоровка и ЧВВАКУШ в июле останутся без горячей воды

21.06.2022 10:45

ММК увеличивает объемы онлайн-продаж

21.06.2022 10:34

ГИБДД выясняет все обстоятельства жуткого столкновения грузовиков на трассе М-5

21.06.2022 10:29

В Челябинске открылась уникальная секция карате при кафедральном соборе

21.06.2022 10:16

В Челябинской области обнулят ставку ЕСХН для ряда сельхозпредприятий

21.06.2022 09:55

В Кыштыме завершается строительство ФОКа «Металлург»

21.06.2022 09:11

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ГИБДД наказала обоих водителей экскурсионного автобуса, врезавшегося в грузовик на трассе М-5

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Во вторник в Челябинской области местами дожди, гроза и усиление ветра

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На Южном Урале женщины в погонах  стали героями музыкального клипа

20.06.2022 17:32

В Челябинской области установят региональные меры поддержки участников спецоперации на Украине

20.06.2022 16:56

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Стартовала приёмная кампания в вузах

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В начале неделе в Челябинской области жара спадет, а к выходным вновь вернется

20.06.2022 10:46

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С 20 июня выпускники Челябинской области могут онлайн подать заявление на прием в колледж

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Главные новости Челябинской области за прошедшую неделю (с 13.06.22 по 19.03.22)

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18.06.2022 17:17

Чего не хватает Челябинску - "льда" или деревьев? Вице-мэр и челябинцы не сошлись во мнениях

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На ПЭМФ дан старт «Большому Уралу»

17.06.2022 16:27

На одном из остров озера Увильды нашли тело мужчины

17.06.2022 15:59

Полиция выдала предостережения защитникам челябинского леса на Тополинке: опасения вызвал пикник с детьми

17.06.2022 15:20

Центральный пляж Еткуля готов принять отдыхающих

17.06.2022 15:03

Александр Лазарев: Главная сила здравоохранения – это люди, профессионалы

17.06.2022 14:55

На ПМЭФ подписано соглашение о сотрудничестве ВТБ и Курганской области

17.06.2022 14:38

Больница в Ясиноватом получила медоборудование и медикаменты от Челябинской области

17.06.2022 14:26

Где в Челябинской области будет выставлен Кубок Гагарина

17.06.2022 14:15

Земельные участки в Миассе, где ликвидировали стихийные свалки, вновь обрастают отходами

17.06.2022 14:12

Зарубежные гости ПМЭФ: России не нужен Запад, чтобы процветать

17.06.2022 13:41

ВТБ запустил трансграничные переводы в национальных валютах 

17.06.2022 13:40

Росрыболовство укрепляет сотрудничество с Челябинской областью

17.06.2022 13:09

В Челябинске на повторный ремонт фасадов хотят потратить полмиллиарда рублей

17.06.2022 12:45

Челябинский «Сигнал» переходит в собственность муниципалитета

17.06.2022 12:19

Пропавший на Украине американский наёмник был обладателем медали «Пурпурное сердце»

17.06.2022 11:55

В Челябинской области дополнительно снизят ставку по ипотеке для ИТ-специалистов

17.06.2022 11:55

ВТБ: россияне направят до 200 миллиардов рублей депозитных средств на новую ипотеку