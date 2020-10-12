В Челябинске появятся новые футбольные центры

В Челябинске будет создано два новых футбольных центра и появится отделение для занятий этим видом спорта для девочек.

Соглашение о сотрудничестве подписали губернатор Челябинской области Алексей Текслер, президент Российского футбольного союза Александр Дюков и председатель исполкома Челябинской областной федерации футбола Олег Люкшин.

«Регион на постоянной основе инвестирует в развитие футбольной инфраструктуры, прежде всего, в целях развития детского и юношеского футбола. Но при поддержке Министерства спорта и РФС мы сделаем значительно больше, увеличим количество занимающихся и создадим условия профессионального роста для наших команд и спортсменов», – подчеркнул губернатор региона Алексей Текслер.

«Я очень рад что, подписание данного соглашения состоялось. Впервые в истории Челябинской области сделан огромный шаг к развитию футбола со стороны федеральных и региональных властей. Ключевой ролью соглашения является развитие и популяризация футбола на территории Челябинской области. В нем четко расставлены акценты по развитию футбола в регионе. Стороны договорились о строительстве крытого футбольного манежа в Челябинской области, открытии Регионального центра подготовки юных футболистов», - сообщил председатель исполкома Челябинской областной федерации футбола Олег Люкшин.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь министерства спорта Челябинской области Виталий Визаулин, на базе спортшколы на АМЗ будет создан детский футбольный центр. Еще одни – региональный – появится на стадионе «Калибр».

Также он добавил, что в регионе появятся отделения футбола для девочек.

К 2024 году в Челябинской области планируется расширить географию ежегодно проводимых футбольных турниров и фестивалей. Лучшие тренеры Челябинской области пройдут стажировки в ведущих отечественных футбольных школах и клубах.