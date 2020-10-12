ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В Челябинске появятся новые футбольные центры

Спорт
Сегодня, 13:33
Размер текста
Автор: 
Инна Шемаева

В Челябинске будет создано два новых футбольных центра и появится отделение для занятий этим видом спорта для девочек.

Соглашение о сотрудничестве подписали губернатор Челябинской области Алексей Текслер, президент Российского футбольного союза Александр Дюков и председатель исполкома Челябинской областной федерации футбола Олег Люкшин.

«Регион на постоянной основе инвестирует в развитие футбольной инфраструктуры, прежде всего, в целях развития детского и юношеского футбола. Но при поддержке Министерства спорта и РФС мы сделаем значительно больше, увеличим количество занимающихся и создадим условия профессионального роста для наших команд и спортсменов», – подчеркнул губернатор региона Алексей Текслер.

«Я очень рад что, подписание данного соглашения состоялось. Впервые в истории Челябинской области сделан огромный шаг к развитию футбола со стороны федеральных и региональных властей. Ключевой ролью соглашения является развитие и популяризация футбола на территории Челябинской области. В нем четко расставлены акценты по развитию футбола в регионе. Стороны договорились о строительстве крытого футбольного манежа в Челябинской области, открытии Регионального центра подготовки юных футболистов», - сообщил председатель исполкома Челябинской областной федерации футбола Олег Люкшин.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь министерства спорта Челябинской области Виталий Визаулин, на базе спортшколы на АМЗ будет создан детский футбольный центр. Еще одни – региональный – появится на стадионе «Калибр».

Также он добавил, что в регионе появятся отделения футбола для девочек.

К 2024 году в Челябинской области планируется расширить географию ежегодно проводимых футбольных турниров и фестивалей. Лучшие тренеры Челябинской области пройдут стажировки в ведущих отечественных футбольных школах и клубах.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Инна Шемаева
Отправить новость
Спорт
01.09.20 16:22
Магнитогорские мальчишки сразились за Кубок депутатов
Спорт
23.03.20 15:34
Челябинские футболисты досрочно вернулись со сборов в Турции
Спорт
18.02.20 16:43
Власти Челябинска купят новый газон для стадиона «Центральный» за 12 миллионов рублей
Спорт
25.12.19 14:57
Текслер призвал бизнес подключаться к строительству спортивных объектов
02.10.20 09:10
В Челябинской области из-за коронавируса запретили проведение спортмероприятий для детей
30.09.20 11:36
Челябинцев зовут на Всероссийский день ходьбы
29.09.20 10:00
Южноуральские тхэквондисты завоевали три медали Всероссийской летней Универсиады
29.09.20 09:30
Юные челябинские танцоры взяли «серебро» Кубка Империи-2020 в Москве
28.09.20 16:51
Воспитанники спортшколы «Конас» отличились на соревнованиях в Севастополе
28.09.20 15:50
В Челябинске «Кросс Нации» прошел в ограниченном формате
28.09.20 14:02
Инвалид из Еткуля сдал нормы ГТО на золотой знак
28.09.20 10:33
Велогонщица из Копейска поборется за победу в чемпионате мира в Турции
25.09.20 10:33
Челябинские наездницы одержали серию ярких побед на первенстве УрФО по конному спорту
22.09.20 09:30
В Челябинской области создают фонд поддержки спорта
Интервью
Сегодня, 09:18
Ирина Гехт – о ковидной картине в Челябинской области
Крупным планом
Сегодня, 13:28
Родом из Челябинска
Настоящие мужчины из «Братины провели всероссийский сбор в Воронеже
Новости
Сегодня, 15:03
Среда обитания
ОНФ заявил о незаконной вырубке в заказнике Челябинской области
Сегодня, 14:10
Федерация
Россиянам хотят запретить перепродавать возмещение ущерба после дорожных аварий
Сегодня, 14:00
Происшествия
Полицейские Челябинска задержали крупных наркосбытчиков из Таджикистана
Сегодня, 13:50
Общество
В 2021 году благоустройства Челябинска начнется раньше обычного
Сегодня, 13:35
Общество
Спасатели Миасса доказали, что смогут оказать помощь всем отдыхающим, если произойдет ЧП на кресельной дороге
Материалы рубрики
Сегодня, 12:06
Спорт
Наталья Котова поручила организовать подсветку спортивных площадок в Челябинске
09.10.20 16:38
Спорт
В Челябинске стартовал конкурс социальной рекламы «Стань ближе к спорту»
07.10.20 16:24
Спорт
В Челябинской области открылись новые филиалы спортшколы по силовым видам спорта
06.10.20 13:16
Спорт
Триумф южноуральских дзюдоистов в Екатеринбурге
06.10.20 12:01
Спорт
В Челябинске пройдет чемпионат России по фигурному катанию
Теги
футбол
Алексей Текслер
Челябинск
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика