В Челябинске разыграют два комплекта наград чемпионата России по фигурному катанию

Анонсы событий и мероприятий на 26-28 декабря

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В Челябинске сегодня, 26 декабря, станут известны имена чемпионов России по фигурному катанию среди спортивных пар и женщин-одиночниц. Вечер на льду арены «Трактор» обещает быть жарким.

Явные фавориты - призер чемпионатов мира и Европы Анна Щербакова и 14-летняя восходящая звездочка российского фигурного катания Камила Валиева. Наверняка в спор лидеров вмешается Александра Трусова - подопечная олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Напомним, ранее золото чемпионата России на челябинском льду завоевал Михаил Коляда из Санкт-Петербурга. Кроме того, впервые в своей карьере стала чемпионами России пара Александра Степанова – Иван Букин.

Завтра, 27 декабря, в ледовой арене «Трактор» состоятся показательные выступления, в которых будет блистать двукратная серебряная призерша Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.

Фото: оргкомитет «Ростелеком-Чемпионат России по фигурному катанию на коньках»