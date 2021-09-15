В Челябинске встретили паралимпийцев

В международном аэропорту имени Курчатова встретили паралимпийского чемпиона Дмитрия Черняева и бронзового призера Анну Сапожникову.



Чемпиона и призера торжественно встречали начальник управления спорта министерства по физической культуре и спорту Челябинской области Анна Александровна Кодина, директор регионального центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта региона Павел Титов и многочисленные болельщики.

«Было очень волнительно и прикольно, необычные ощущения испытал. Президент пожал руку, поздравил с золотой медалью и даже дал автограф», – рассказал Дмитрий Черняев.



«Не все получилось, но все сбылось. Рада своей бронзовой медали, хотя хотелось показать и более высокий результат. В прыжках в длину не допрыгнула 4 см до своего личного рекорда», – призналась бронзовый призер Паралимпиады легкоатлетка Анна Сапожникова.



Напомним, что южноуральский пловец – Дмитрий Черняев, подопечный тренера Михаила Уранова – в стометровке брассом стал паралимпийским чемпионом и установил мировой рекорд. В легкой атлетике, в секторе для прыжков в длину, Анна Сапожникова под руководством тренера Виктора Слободчикова завоевала бронзовую медаль.