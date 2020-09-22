В Челябинской области создают фонд поддержки спорта
Губернатор Алексей Текслер подписал постановление правительства о создании в регионе «Фонда поддержки спорта Челябинской области».
Учредителем фонда будет выступать министерство физической культуры и спорта региона.
Как сообщает пресс-служба главы региона, фонд станет оператором поддержки всех профессиональных спортивных команд региона. Данное решение позволит упорядочить процесс финансирования клубов, сделать его целевым и прозрачным.
Так же в обязанностях фонда - развитие материально-технической базы спорта в Челябинской области.
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