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В Челябинской области создают фонд поддержки спорта

Спорт
Сегодня, 09:30
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Губернатор Алексей Текслер подписал постановление правительства о создании в регионе «Фонда поддержки спорта Челябинской области».

Учредителем фонда будет выступать министерство физической культуры и спорта региона.

Как сообщает пресс-служба главы региона, фонд станет оператором поддержки всех профессиональных спортивных команд региона. Данное решение позволит упорядочить процесс финансирования клубов, сделать его целевым и прозрачным.

Так же в обязанностях фонда - развитие материально-технической базы спорта в Челябинской области.

 

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