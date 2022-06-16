16.06.2022
В Карабаше появился «дом культуры на колёсах»
16.06.2022
В Челябинскую область привезут Кубок Гагарина
16.06.2022
В Копейске загорелась Газель
16.06.2022
В Чебаркуле полицейский кинолог спас собаку, которая оказалась в строительной траншее
16.06.2022
Челябинская «Трасса 74» может стать местом притяжения автогонщиков со всей страны
16.06.2022
Челябинский зоопарк предупреждает об активизации мошенников
В Челябинскую область привезут Кубок Гагарина
01.05.2022
Текслер поздравил «Металлург» с серебряными медалями чемпионата КХЛ
12.04.2022
Текслер пожелал «Металлургу» удачи в финале розыгрыша Кубка Гагарина
01.03.2022
Перед стартом плей-офф Текслер встретился с хоккеистами «Трактора»
01.03.2022
Сборную России по хоккею отстранили от участия в международных соревнованиях
Алексей Текслер планирует выступить на трех панельных сессиях ПЭМФ и подписать ряд соглашений
15.06.2022
Маленьким деревням Челябинской области, возможно, придётся подождать связь и интернет
15.06.2022
Текслер: Мы поможем ДНР в восстановлении инфраструктуры и в организации мирной жизни
15.06.2022
Челябинский НХТ стал лауреатом «У Троицы», зазвучит и в «Голосах истории»
12.06.2022
Южноуральцы празднуют День России
12.06.2022