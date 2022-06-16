В Челябинскую область привезут Кубок Гагарина

Воспитанники челябинской школы хоккея Никита Нестеров и Виталий Абрамов привезут главный трофей КХЛ в Челябинскую область – Кубок Гагарина. Они завоевали его в составе московского ЦСКА.

Как сообщает региональное министерство спорта, Кубок Гагарина выставлен на всеобщее обозрение на родине хоккеистов — в Юрюзани и Челябинске.

24 июня Виталий Абрамов презентует хоккейный трофей в Юрюзани, а 29 июня Кубок Гагарина будет выставлен в Челябинске. Все желающие смогут сфотографироваться и получить автографы спортсменов.

Напомним, Виталий Абрамов и Никита Нестеров в составе ЦСКА стали чемпионами Континентальной хоккейной лиги сезона 2021/2022 годов.

Напомним, Кубок Гагарина — хоккейный приз, вручаемый победителю серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги, начиная с сезона 2008/2009. Он назван в честь первого космонавта Юрия Гагарина, является переходящим. На церемонии закрытия чемпионата трофей передется капитану победившей команды.

С сезона 2011—2012 принято решение о том, что каждый из хоккеистов, завоевавший Кубок Гагарина, имеет право взять его к себе домой. Первый город, в котором побывал Кубок, стал Санкт-Петербург, куда его привезли хоккеисты московского «Динамо» — Константин Горовиков и Константин Волков.

Кубок сделан из серебра 925-й пробы, снаружи покрыт позолотой. На лицевой стороне выгравировано изображение Юрия Гагарина в скафандре и летящая комета, а с другой стороны изображен хоккеист (по легенде, это Всеволод Бобров). По кругу он украшен маленькими шайбами, на которых гравируются имена команд-победителей. На днище кубка изображена эмблема КХЛ. Масса кубка составляет 26 килограммов 800 граммов. Предположительно, объём кубка составляет около 12 литров. Автором кубка является Владимир Майзель, член Союза художников, руководитель ювелирной студии «Майзель».

Хоккейный трофей передвигается по стране с особым почетом: в специальном ударопрочном водонепроницаемом кофре строго в вертикальном положении. Перевозка производится на спецтранспорте и вооруженной охраной, а переносят кубок минимум два человека исключительно в перчатках.