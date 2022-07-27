В Еткуле построили спортплощадку ГТО

В селе Еткуль (Челябинская область) на стадионе «Золотой колос» установили спортивную площадку ГТО. Спортивный объект появился в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни». Он является частью национального проекта «Демография». Главная цель – повысить качество жизни россиян через физическую активность и сформировать культуру спортивного образа жизни. На спортивной площадке установлено новое оборудование, уложено качественное резиновое покрытие для безопасного занятия спортом.

Поделиться

Спортивная площадка отвечает всем требованиям безопасности. Это на выездном мероприятии подтвердили специалисты Управления проектной деятельности правительства Челябинской области. Нарушений на этапах строительства и сдачи объекта не выявлено. Новая площадка появилась на стадионе «Золотой колос» в запланированный срок и уже пользуется популярностью среди молодёжи села Еткуль.