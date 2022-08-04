04.08.2022
Расследование уголовного дела об отравлении в лагере «Еланчик» взял на контроль Бастрыкин
04.08.2022
В Челябинской области мошенники все чаще представляются операторами сотовой связи
04.08.2022
Видеосервис «Ростелекома» представляет кинопремьеры августа
04.08.2022
После отравления детей в лагере «Еланчик» прокуратура начала проверку. Возбуждено уголовное дело
04.08.2022
Виктор Бут, отбывающий срок в США, надеется на обмен
03.08.2022
Сайт челябинского бизнес-омбудсмена сменил дизайн и «переехал» на новый адрес
В Магнитогорске футбольный турнир памяти детского тренера определил сильнейших
03.08.2022
ММК автоматизирует систему контроля внутренних грузоперевозок
02.08.2022
ЦСОН фонда «Металлург» вновь в числе лидеров в числе победителей «Ближнего круга»
02.08.2022
Увлекательное лето в детских здравницах ММК
02.08.2022
Владимир Путин – о долгосрочном развитии металлургии
«Войска Дяди Васи» Челябинской области принимают поздравление с Днем ВДВ
02.08.2022
Сотрудники ФСБ совместно с СК задержали еще одного южноуральского экс-следователя
01.08.2022
Кадровые перестановки в администрации Челябинска
01.08.2022
Текслер: Ключевая задача – обеспечение безопасности школьников
29.07.2022
Челябинцы записали видеообращение к президенту России с просьбой спасти городской лес
28.07.2022