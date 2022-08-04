В Магнитогорске футбольный турнир памяти детского тренера определил сильнейших

На Центральном городском стадионе Магнитогорска (Челябинская область) за Кубок Собрания депутатов сразились мальчишки из дворовых команд. Он выявил сильнейших.

Соревнования были посвящены памяти бывшего старшего тренера футбольного клуба «Магнитогорск» Александра Андреевича Гурова, который свою жизнь посвятил развитию футбола в Магнитогорске. Наряду с тренерской работой он занимался воспитанием юных футболистов в ДЮСШ № 4.

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В этом году прошёл уже 16-ый турнир, инициатором которого в те годы стал спикер Собрания Александр Морозов. За это время в играх приняло участие более трёх тысяч парней.

«Это турнир для простых пацанов. Он проводится в память о магнитогорце, тренере Александре Андреевиче Гурове. Говорят, он любил футбол еще со школьных лет, «дышал» им. А когда стал взрослым, тренировал основную команду «Металлург» и ещё очень много времени уделял детям.

В конце 90-х годов разруха была не только в стране, но и в умах многих наших сограждан. И дети зачастую оказывались брошенными. Так вот Александр Андреевич ходил по дворам, собирал мальчишек, отрывал от пагубных привычек, беседовал, приглашал в свою секцию. Турнир, который мы проводим, - это добрая память о нём. И он не ставит целью вырастить чемпионов для премьер лиги. Главное, чтобы дети в каникулярное летнее время занимались интересными и полезными спортивными делами», - рассказал Александр Олегович.

В этом году в соревнованиях участвовали десять дворовых команд из разных районов города. Они активно тренировались, провели предварительные игры по месту жительства.

По результатам турнира Кубок городского Собрания завоевала команда «137 микрорайон» (тренер Евгений Невзоров), второе место – команда «Гайдаровец» (тренер Александр Барышников), третье – команда «БАРС» (тренер Наталья Бородина). Команда «Орлёнок» (тренер Константин Толобов) заняла четвертое место и награждена за активное участие в турнире.

Приветствовала ребят и неизменный болельщик, можно сказать, душа турнира, вдова Александра Гурова - Татьяна Анатольевна.

В спортивном празднике приняли участие известные футболисты Магнитогорска Валерий Николаевич Турлыгин и Петр Иванович Пилихоца, которые в 1974 году подарили Магнитке самую значительную футбольную победу - Кубок РСФСР.