В Магнитогорске стартовал чемпионат России по тайскому боксу

В Магнитогорске (Челябинская область) стартовал чемпионат России по тайскому боксу. Турнир проходит в ДС Ромазана и продлится до 19 марта.

Это 27-й чемпионат России по тайскому боксу. И в шестой раз он проходит в Челябинской области. Участие в соревнованиях принимают 160 спортсменов со всей страны.

«Тайский бокс - очень зрелищный и интересный вид спорта, у него много поклонников. Отмечу, что с каждым разом мы проводим чемпионат России на все более высоком качественном уровне», – отметил министр спорта Челябинской области Александр Гриб.

По итогам чемпионата будет сформирована национальная сборная команда России для участия в чемпионате мира по тайскому боксу, который пройдет в мае в Бангкоке.