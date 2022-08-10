10.08.2022
Еще один эпизод в деле «Дорстройгрупп» Армана Аракеляна
10.08.2022
Златоустовский «Омнибус» пополнит афишу уроков-спектаклей сказочной премьерой
10.08.2022
В Челябинской области пациенты с «травмой ныряльщика» установили печальный рекорд
10.08.2022
ВТБ увеличил выдачи ипотеки на Южном Урале в июле в 1,5 раза
10.08.2022
Житель Магнитогорска пытался уничтожить протокол очной ставки в стенах изолятора
10.08.2022
Сотрудники ГИБДД Челябинска проводят операцию «Автобус»
В Магнитогорске в футбол играют с детского сада
04.08.2022
В Магнитогорске футбольный турнир памяти детского тренера определил сильнейших
01.08.2022
Одному из старейших посёлков Магнитогорска исполнилось 90 лет
26.07.2022
В Магнитогорске открылся «гуровский» турнир
19.07.2022
Общественники Магнитогорска предложили варианты решения медицинской проблемы
С 10 августа меняются тарифы на проезд в общественном транспорте Челябинской агломерации
08.08.2022
В Челябинской области отметили казахский национальный праздник «Туган Жер»
08.08.2022
Текслер: Железная дорога особенно сейчас важна для экономики региона
05.08.2022
Главой Челябинска Натальей Котовой занялась прокуратура из-за состояния дороги
04.08.2022
Челябинские чиновники претендуют на Шнобелевскую премию: вдоль трамвайных путей оборудуют прогулочные зоны
03.08.2022