В Магнитогорске в футбол играют с детского сада

В загородном оздоровительно-образовательном центре «Горный ручеёк» под Магнитогорском (Челябинская область) прошёл финал XII турнира по футболу среди дошкольников на Кубок Магнитогорского городского собрания депутатов (МГСД).

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«Самая доступная спортивная игра вошла в жизнь даже дошкольников. И Магнитогорск, наверное, единственный город в стране, где такой турнир культивируется вот уже 12 лет. Да ещё и в уникальном месте - на загородной даче, где ежегодно отдыхают тысячи ребятишек, - рассказал инициатор турнира, спикер Собрания Александр Морозов. - Малыши играют на новом современном искусственном футбольном поле, и это доставляет им массу эмоций. Значит, мы все вместе делаем одно большое доброе дело».

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Победу в турнире и Кубок городского Собрания завоевала команда «Огни Магнитки» (детский сад №70), второе место - команда «Спортики» (детский сад №3), третье - команда «Дружба» (детский сад №12). Призы и подарки достались также лучшим игрокам – нападающему, защитнику и вратарю.

Оздоровительно-образовательный центр «Горный ручеёк» является уникальным и единственным учреждением в России, обеспечивающим круглогодичное и круглосуточное пребывание и оздоровление детей дошкольного возраста. Основан он первого июня 1959 года, рассчитан на одновременное проживание более 800 детей и сотрудников.

Два года назад в детском центре прошли масштабные ремонтные работы. В частности, на месте старого спортивного стадиона появилось современное футбольное поле с искусственным травяным газоном. Такие условия для занятия спортом есть далеко не во всех образовательных учреждениях.