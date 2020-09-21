Впервые в Челябинске в «Кроссе наций» будут принимать участие только профессионалы

Пандемия и угроза распространения коронавирусной инфекции вносит свои коррективы при проведении спортивно-массовых мероприятий. Именно этим продиктовано решение отказаться от массовых забегов в южноуральской столице.

Ежегодно около 15-18 тысяч челябинцев принимали участие в «Кроссе наций». В этот раз организаторы ждут на мероприятие исключительно профессиональных спортсменов, попросив любителей бега с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

Запланированы 10 забегов – на дистанциях в 1, 4, 6, 8 и 12 километров.