Юные хоккеисты проходят тренировочные сборы в «Солнечной долине»

Воспитанники спортивных школ Челябинской области проходят тренировочные сборы на курорте «Солнечная долина». Сегодня, 16 июня, стартовал сбор команды «Hockey Pro» – школы хоккея из Челябинска. В выездном сборе приняли участие более тридцати юных спортсменов.

«Солнечная долина» - это всесезонный центр подготовки спортсменов в различных направлениях. Зимой – это традиционные сборы фристалистов, горнолыжников и сноубордистов со всей России. Летом на сборы приезжают воспитанники и других спортивных школ.

Во время сборов дети отработают навыки общей физической подготовки, ездят заниматься в ледовый дворец «Таганай» в Златоусте. Также помимо тренировок, дети посетят веревочный парк «Солнечной долины», один из самых крупных на Урале, и поднимутся на вершину горы на обзорную экскурсию.

«Отличное место с хорошей инфраструктурой, комфортные отели, спортивные площадки, место для купания. Погода - отличная, надеюсь, сделаем все, что запланировали», - рассказал тренер Павел Брюханов.

«Наша задача предоставить спортивным школам место для тренировок, которое соответствует всем требованиям: безопасное, комфортное. На курорте есть спортивные площадки, волейбольное поле, естественные препятствия, в виде горного рельефа. Наша площадка подходит для спортивных мероприятий любой направленности», - отмечает директор курорта «Солнечная долина» Артем Рейтер.