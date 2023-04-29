Юные курчатовцы сразились за право выступать на общегородской легкоатлетической эстафете

На стадионе имени Елесиной в Челябинске утром пятницы, 28 апреля, юные жители Курчатовского района выясняли, кто быстрее, на легкоатлетических дорожках. На кону была путевка на участие в общегородской эстафете.

Обычно здесь, на стадионе имени олимпийской чемпионки по прыжкам в высоту Елены Елесиной, южноуральские и российские спортсмены устанавливают областные рекорды и рекорды страны и Европы, но в этот день им пришлось потесниться. Профессиональные спортсмены уступили место юным челябинцам - здесь проходила традиционная весенняя легкоатлетическая эстафета Курчатовского района.

«Это замечательный праздник спорта, веселья и постоянного движения вверх. В эстафете принимают участие школьники, студенты, дети из клубов по месту жительства. Всего около 500 человек», - рассказала заместитель начальника отдела по культуре, физической культуре и работе с молодежью администрации Курчатовского района Кристина Никитина.

Среди юных спортсменов и ученица девятого класса школы №89 Влада Белая. Юная горожанка уже не первый раз участвует в легкоатлетической эстафете Курчатовского района.

«Была травма, вот, разминаюсь перед забегом. Буду бежать 300 метров», - рассказала Влада Белая.

Сто, триста метров – дистанции у всех разные, впрочем, как и цели. Кто-то хочет показать результат, кто-то - просто добежать до финиша. Но все заряжены на победу.

«Это очень здорово, что проходят такие мероприятия. Чем больше молодежи будет приобщаться к спорту, тем лучше», - отметила ветеран спорта Курчатовского района, победитель областных и городских соревнований по легкой атлетике Любовь Аранович.

«Давно пора сделать комплексные эстафеты с ветеранами. Один этап бежит молодежь, а другой - ветераны», - выразил свое пожелание ветеран спорта Курчатовского района, призер российских соревнований по биатлону Флорис Гумеров.

Кстати, в планах администрации Курчатовского района на следующий год пригласить к участию в эстафете команды предприятий. Но это в будущем, а пока на легкоатлетических дорожках - юные курчатовцы. Бороться им было за что – сегодня, 29 апреля, победители представили родной район на городской эстафете.

Среди клубов по месту жительства первое место у «Олимпа», второе завоевал «Юниор», третье – «Шагол».

Среди женских команд вузов и обучающихся средних специальных учебных заведений лучшим признан Уральский региональный колледж, второй результат показала «Сфера», третье место заняли легкоатлетки из Челябинского юридического колледжа.

Среди мужских команд первое место заняли курсанты филиала военного учебно-научного центра ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», второе место заняли студенты Уральского регионального колледжа, третье – Челябинский областной многопрофильный лицей.

Лидером в эстафете среди школьников стал образовательный центр №2, второе место завоевали ученики СОШ №13, третье – юные легкоатлеты из образовательного центра №5 (всего в эстафете участвовало двадцать школ Курчатовского района).

Эстафета проходила при поддержке постоянного партнера спортивных мероприятий Курчатовского района ООО «Центр пищевой индустрии - Ариант».

По итогам победители получили кубки, медали, грамоты, а также подарочные сертификаты в «Спортмастер».