Юный шпажист стал чемпионом всероссийских состязаний во Владикавказе

Воспитанник спортшколы по адаптивным видам спорта Челябинска Яков Макаров стал чемпионом всероссийских состязаний по фехтованию.

Детско-юношеские соревнования среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата состоялись во Владикавказе. Юный челябинец одержал в турнире победу в командном первенстве среди шпажистов.

В составе команды «Россия-3», кроме Якова Макарова, выступали два спортсмена из Омска и один из Беларуси, сообщает пресс-служба администрации Челябинска.