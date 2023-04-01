01.04.2023
Юный шпажист стал чемпионом всероссийских состязаний во Владикавказе
01.04.2023
Селян из Брединского района спасли от большой воды
01.04.2023
В Челябинске с первого апреля усилены магистральные автобусные маршруты
01.04.2023
ГИБДД озвучила тревожную статистику аварий на трассе Челябинск – Троицк
01.04.2023
Челябинскую область охватили ландшафтные пожары по вине человека
31.03.2023
C реализацией экологических программ на ЧЦЗ ознакомились депутаты Законодательного собрания Челябинской области
Юный шпажист стал чемпионом всероссийских состязаний во Владикавказе
В Челябинской области увеличат число постов системы видеонаблюдения и количество беспилотников
31.03.2023
В Челябинской области расширят перечень получателей меры соцподдержки спасателей
31.03.2023
В Челябинской области вводят новые льготы для семей участников СВО и меры поддержки контрактников
30.03.2023
Аркаим уходит под воду
30.03.2023
Текслер доложил президенту о готовности к опережающему финансированию и внес предложение
30.03.2023