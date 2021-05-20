Южноуральцев приглашают на грандиозный фестиваль эндуро-гонок

В Челябинской области 22 мая на курорте «Солнечная долина» (Миасс) во второй раз состоится грандиозный «Light Enduro Racing 2021» – фестиваль эндуро-гонок.

Организаторы сообщают, что ожидают большое количество участников – ориентировочно, на горнолыжный курорт съедутся сто человек из Миасса, Златоуста, Челябинска, Екатеринбурга, Кургана и Тюмени.

Гонки состоится в нескольких категориях: для «профи», участников на мощных мотоциклах и для любителей. Трассы отличается протяженностью и уровнем сложности. Все трассы проходят через лес, с подъемом в гору.

Мероприятие начнется в полдень. После определения победителей все участники и зрители приглашаются на вечеринку в ресторан.

В этот день на курорте будет работать кресельный подъемник. Маршрут гонки проходит как раз под ним – это значит, что все зрители смогут наблюдать за гонщиками с подъемника и на вершине горы.

Помимо захватывающих гонок, зрителей ждут розыгрыши призов от партнеров мероприятия, стрит-фуд, выступления артистов и ди-джея. Вход для зрителей свободный.