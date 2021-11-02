Южноуральцы получат знаки ГТО

Около пяти тысяч южноуральцев получат знаки отличия комплекса «Готов к труду и обороне». Приказ на золотые знаки подписал временно исполняющий обязанности Министра Азат Кадыров. В него вошли 73797 граждан России, успешно выполнивших испытания, из них 3 709 жителей Челябинской области.

Как сообщили в министерстве спорта региона, «Челябинская область продолжает входить в десятку сильнейших регионов страны по реализации комплекса. За отчетный квартал более 30 тысяч жителей области прошли регистрацию на официальном сайте комплекса ГТО. Работают 54 центров тестирования, расположенных во всех муниципальных образованиях региона. За весь период более 300 тысяч южноуральцев приступили к выполнению нормативов, около 190 тысяч – выполнили нормы на знаки отличия.

Напомним, комплекс «Готов к труду и обороне» является одним из основных инструментов в реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни», входящего в структуру нацпроекта «Демография». Основной его задачей является доведение к 2024 году до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.